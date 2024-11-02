Hatay'da orman yangını (2)

Hatay'ın Arsuz ilçesi Amanos Dağları eteğindeki Kozaklı Mahallesi'ndeki çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Harlısu Mahallesi'nin bir bölümü yoğun dumandan etkilenirken, evler tahliye edildi. 2 helikopterin havadan da destek verdiği söndürme çalışmaları sürüyor.

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