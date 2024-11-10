Hatay'daki orman yangınında 5 hektar alan tahrip oldu

İlçeye bağlı Kömürçukuru mevkisinde ormanlık alanda akşam saatlerinde yangın çıktı. Ormandan yükselen alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin bir saatten fazla süren müdahalesi sonrasında yangın söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması devam ederken, 5 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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