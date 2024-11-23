Depremde eşi ve 57 günlük kızını kaybeden Turgay öğretmen: Travmayı atlatmak kolay olmayacak

HATAY'da6 Şubat depremlerinde eşi ve 57 günlük kızını kaybeden Türkçe öğretmeni Turgay Dağ (41), "tüm deprem bölgesindeki tüm insanlar büyük bir travma yaşadı. Bütün öğrencilerimiz de çok fazla etkilendi. Bu travmayı anlatmak öyle kolay olmayacak. Tek tesellimiz, öğrencilerimiz" dedi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Türkçe öğretmeni Turgay Dağ, oğlu Ali Eren (6) ile 6 Şubat depremlerinde yıkılan evlerinden yaralı kurtulurken, edebiyat öğretmeni olan eşi Bircan Dağ (34) ile 57 günlük kızı Bade Dağ hayatını kaybetti. Tedavisinin ardından yeniden eğitim hayatına dönen Turgay Dağ, yaşadığı acıyı unutmayacağını söyledi. Samandağ ilçesindeki Cumhuriyet Ortaokulu'nda görev yapan Dağ, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde yaşadıkları deprem felaketini anlattı.

'ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ' Depremin herkeste büyük bir travmaya yol açtığını belirten Dağ, "Oğlum ile yaralı kurtulduğumuz felakette eşimi ve 57 günlük kızımı kaybettim. Sadece bizim özelimizde değil, tüm deprem bölgesindeki tüm insanlar büyük bir travma yaşadı. Bütün öğrencilerimiz de çok fazla etkilendi. Bu travmayı anlatmak öyle kolay olmayacak. Tek tesellimiz, öğrencilerimiz. Hem kendimiz hem de çocuklarımızın deprem travmasını atlaması için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.