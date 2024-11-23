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        Depremde eşi ve 57 günlük kızını kaybeden Turgay öğretmen: Travmayı atlatmak kolay olmayacak

        HATAY'da6 Şubat depremlerinde eşi ve 57 günlük kızını kaybeden Türkçe öğretmeni Turgay Dağ (41), "tüm deprem bölgesindeki tüm insanlar büyük bir travma yaşadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 10:02 Güncelleme: 23.11.2024 - 10:05
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        Depremde eşi ve 57 günlük kızını kaybeden Turgay öğretmen: Travmayı atlatmak kolay olmayacak
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        HATAY'da6 Şubat depremlerinde eşi ve 57 günlük kızını kaybeden Türkçe öğretmeni Turgay Dağ (41), "tüm deprem bölgesindeki tüm insanlar büyük bir travma yaşadı. Bütün öğrencilerimiz de çok fazla etkilendi. Bu travmayı anlatmak öyle kolay olmayacak. Tek tesellimiz, öğrencilerimiz" dedi.

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde Türkçe öğretmeni Turgay Dağ, oğlu Ali Eren (6) ile 6 Şubat depremlerinde yıkılan evlerinden yaralı kurtulurken, edebiyat öğretmeni olan eşi Bircan Dağ (34) ile 57 günlük kızı Bade Dağ hayatını kaybetti. Tedavisinin ardından yeniden eğitim hayatına dönen Turgay Dağ, yaşadığı acıyı unutmayacağını söyledi. Samandağ ilçesindeki Cumhuriyet Ortaokulu'nda görev yapan Dağ, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde yaşadıkları deprem felaketini anlattı.

        'ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ'

        Depremin herkeste büyük bir travmaya yol açtığını belirten Dağ, "Oğlum ile yaralı kurtulduğumuz felakette eşimi ve 57 günlük kızımı kaybettim. Sadece bizim özelimizde değil, tüm deprem bölgesindeki tüm insanlar büyük bir travma yaşadı. Bütün öğrencilerimiz de çok fazla etkilendi. Bu travmayı anlatmak öyle kolay olmayacak. Tek tesellimiz, öğrencilerimiz. Hem kendimiz hem de çocuklarımızın deprem travmasını atlaması için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

        'ESERİN KAYNAĞI ÖĞRENCİLERİMİZİN KENDİSİ'

        Bütün 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü de kutlayan Dağ, "Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün güzel sözlerinden hareketle bizim yaratacağımız eserin kaynağı da öğrencilerimizin kendisidir. Onlar bize yürek kapılarını, fikir kapılarını ne kadar açarlarsa biz de onların kalbine, ruhuna ve hayatına o kadar temas ederiz düşüncesiyle hareket ettim. Başta depremde olmak üzere giden canlarımızı huzurunda saygıyla sevgiyle, aşkla eğiliyorum" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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