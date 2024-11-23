Amfibi deniz piyadeleri İskenderun'da eğitim yaptı

2’nci Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı personeli, İskenderun ilçesinin Sarıseki mevkinde ‘Amfibi eğitimleri’ gerçekleştirdi. Eğitimlere, TCG Bayraktar çıkarma gemisi de eşlik etti. Eğitim kapsamında personel, amfibi harekâtın farklı senaryolarını uygulamalı olarak gerçekleştirdi. Eğitimlerin, birliklerin operasyonel kabiliyetlerini artırmayı ve personelin denizden karaya harekât konusundaki becerilerini geliştirmeyi amaçladığı belirtildi.

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