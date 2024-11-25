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        Hatay'da depremde hayatını kaybeden 408 öğretmenin adı anıtta yaşatılacak

        HATAY Valiliği tarafından, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden 408 öğretmen için anıt inşa edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 17:39 Güncelleme: 25.11.2024 - 17:45
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        Hatay'da depremde hayatını kaybeden 408 öğretmenin adı anıtta yaşatılacak
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        HATAY Valiliği tarafından, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden 408 öğretmen için anıt inşa edildi. Kent protokolü, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde anıtı ziyaret ederek gül bırakıp, dua etti.

        Valilik tarafından Antakya ilçesindeki İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesine 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden 408 öğretmen için anıt inşa edildi. Vali Mustafa Masatlı ve eşi Esra Masatlı, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde anıtı ziyaret ederek gül bırakıp, dua etti. Vali Masatlı, 6 Şubat depremlerinde kentte 25 bin kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Vefat edenlere Rabb’imden rahmet diliyorum. Depremde 408 eğitim sevdalımız da vefat etti. Öğretmenlerimizi kalben şükranla anıyoruz. Biz bu topraklarda tekrar filizlenmenin eğitimle ve insanların burada yaşamasıyla olacağını biliyorduk. İl Milli Eğitim binamızı gerekli onarımdan geçirdikten sonra da 408 eğitim sevdalımızın anısına bir anıt yapıp, öğretmenlerimizin isimlerini yaşatmak istedik. Projede emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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