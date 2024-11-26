Sazlıklardan toplanan kamışlar neye dönüştürülüyor

HATAY'ın Samandağ ilçesinde yetişen kamışlar, usta ellerde işlenerek ney enstrümanına dönüştürülüyor. Yurt dışı başta olmak üzere yurdun dört bir yanından alıcı bulan neyler, 2 bin ile 20 bin lira arasında satılıyor.

İlçede sulak alanlarda yetişen kamışlar, yaz sonunda maharetli ellerde ney olmak üzere tek tek toplanıyor. Yaklaşık 1 yıl kurumaya bırakılan kamışın içi boşaltılarak uygun aralıklarla delikler açılıyor. Yontma ve zımpara işlemlerinin ardından neyzenlerin nefesinde farklı ezgilerle dinleyicilerle buluşan enstrümanlar yurt içi ve yurt dışından alıcı bularak 2 bin ile 20 bin lira arasında satılıyor.