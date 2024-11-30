Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da patlayan trafodan çıkan alevlerin gecenin karanlığını aydınlatması kamerada

        HATAY' Defne ilçesinde elektrik trafosunun patlaması sonucu Yeşilpınar Mahallesi karanlığa büründü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 02:27 Güncelleme: 30.11.2024 - 02:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da patlayan trafodan çıkan alevlerin gecenin karanlığını aydınlatması kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        HATAY' Defne ilçesinde elektrik trafosunun patlaması sonucu Yeşilpınar Mahallesi karanlığa büründü. Trafodan çıkan alevler gecenin karanlığını aydınlatırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Merkez Defne ilçesi Yeşilpınar Mahallesi'ndeki elektrik trafosu, gece saatlerinde büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın ardından mahallede elektrik kesilirken, bölgeye itfaiye ve elektrik şirketi ekipleri sevk edildi. Öte yandan patlama sırasında çıkan alevler geceyi aydınlatırken, olay anı ise bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Ekipler trafoda onarım çalışması yaparken, mahalleli geceyi karanlıkta geçirdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zelenskiy'den ateşkes için NATO üyeliği şartı
        Zelenskiy'den ateşkes için NATO üyeliği şartı
        İç güvenlik düzenlemeleri Resmi Gazete'de
        İç güvenlik düzenlemeleri Resmi Gazete'de
        Hizbullah'tan ilk ateşkes açıklaması: Zafer kazandık
        Hizbullah'tan ilk ateşkes açıklaması: Zafer kazandık
        Zap Suyu'na uçtular!
        Zap Suyu'na uçtular!
        Bakan Uraloğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Uraloğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Hasan Arat'ın 363 günü!
        Hasan Arat'ın 363 günü!
        Bayraktar: Rusya'dan gaz akışını etkileyecek karara karşıyız
        Bayraktar: Rusya'dan gaz akışını etkileyecek karara karşıyız
        'Parada Sahtecilik” açıklaması'
        'Parada Sahtecilik” açıklaması'
        Dışişleri'nden Suriye açıklaması
        Dışişleri'nden Suriye açıklaması
        "En zor günler geride kaldı"
        "En zor günler geride kaldı"
        Narin cinayetini örtbas soruşturması!
        Narin cinayetini örtbas soruşturması!
        Sahte dolarları ATM'ye yatırıp TL çektiler!
        Sahte dolarları ATM'ye yatırıp TL çektiler!
        Kapatılan hastanelere kayyum atandı
        Kapatılan hastanelere kayyum atandı
        Beşiktaş'ta son günlerde neler yaşandı?
        Beşiktaş'ta son günlerde neler yaşandı?
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!
        Reflü ve kabızlığa son veriyor!
        Reflü ve kabızlığa son veriyor!
        Cimbom, Avrupa'da zirve takibini sürdürdü
        Cimbom, Avrupa'da zirve takibini sürdürdü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        “Gâzi Mustafa Kemâl Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihânda sulh’ şiârının hikmetini ve kıymetini bir kez daha anlıyoruz”
        “Gâzi Mustafa Kemâl Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihânda sulh’ şiârının hikmetini ve kıymetini bir kez daha anlıyoruz”

        Benzer Haberler

        Hatay'da uyuşturucu operasyonu kapsamında 2 şüpheli tutuklandı
        Hatay'da uyuşturucu operasyonu kapsamında 2 şüpheli tutuklandı
        Hatay'da 2 noktadaki rezerv yapı alanlarında hak sahipleri belli oldu
        Hatay'da 2 noktadaki rezerv yapı alanlarında hak sahipleri belli oldu
        Hatayspor-Beşiktaş maçına farklı formalı taraftarlar alınmayacak
        Hatayspor-Beşiktaş maçına farklı formalı taraftarlar alınmayacak
        Hatay Valisi Masatlı, hizmete giren Payas Devlet Hastanesi'nde incelemelerd...
        Hatay Valisi Masatlı, hizmete giren Payas Devlet Hastanesi'nde incelemelerd...
        Hatay Büyükşehir Belediyesinin emniyete hibe ettiği araçlar hizmete başladı
        Hatay Büyükşehir Belediyesinin emniyete hibe ettiği araçlar hizmete başladı
        Depremde 169 kişinin öldüğü konutların yıkılması davasının ilk duruşması gö...
        Depremde 169 kişinin öldüğü konutların yıkılması davasının ilk duruşması gö...