Hatay'da patlayan trafodan çıkan alevlerin gecenin karanlığını aydınlatması kamerada

Merkez Defne ilçesi Yeşilpınar Mahallesi'ndeki elektrik trafosu, gece saatlerinde büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın ardından mahallede elektrik kesilirken, bölgeye itfaiye ve elektrik şirketi ekipleri sevk edildi. Öte yandan patlama sırasında çıkan alevler geceyi aydınlatırken, olay anı ise bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Ekipler trafoda onarım çalışması yaparken, mahalleli geceyi karanlıkta geçirdi.

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