Hatayspor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü tur maçında sahasında Osmaniyespor’u 5-0 ile geçen bordo-beyazlılar, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu’nda gerçekleştirilen ve 1 saat 45 dakika süren antrenmanda taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirdi. Bordo-beyazlılar yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayacak, ardından hava yoluyla İstanbul’a hareket edecek.

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