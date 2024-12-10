Yayladağı Hudut Kapısı'ndan da geçişler başladı (2)

SURİYE'YEDÖNÜŞLER DEVAM EDİYOR

Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönmek için Hatay’daki Yayladağı Gümrük Kapısı’ndan geçişlerini sürdürüyor. Türkiye'de geçirdiği 7 yılın ardından ülkesine dönmek için sınıra gelen Muhammed Elhadar (31), hayata yeniden başlayacaklarını söyledi. Elhadar, "Suriye'de her şeyimizi kaybettik ama Türkiye bize kucak açtı, burada yaşadık. Her şey için teşekkür ederiz" dedi.