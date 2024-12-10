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        Yayladağı Hudut Kapısı'ndan da geçişler başladı (2)

        SURİYE'YEDÖNÜŞLER DEVAM EDİYORTürkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönmek için Hatay'daki Yayladağı Gümrük Kapısı'ndan geçişlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 16:31 Güncelleme: 10.12.2024 - 16:35
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        Yayladağı Hudut Kapısı'ndan da geçişler başladı (2)
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        SURİYE'YEDÖNÜŞLER DEVAM EDİYOR

        Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönmek için Hatay’daki Yayladağı Gümrük Kapısı’ndan geçişlerini sürdürüyor. Türkiye'de geçirdiği 7 yılın ardından ülkesine dönmek için sınıra gelen Muhammed Elhadar (31), hayata yeniden başlayacaklarını söyledi. Elhadar, "Suriye'de her şeyimizi kaybettik ama Türkiye bize kucak açtı, burada yaşadık. Her şey için teşekkür ederiz" dedi.

        'ONLARDAN OLMAYANI CEZAEVİNE TIKIYORLARDI'

        Savaştan önce Lazkiye'de yaşayan ancak 12 yıl önce Türkiye'ye sığınmak zorunda kalan Bayırbucak Türkmenlerinden Ahmet Yarlık (42) ise "Esad'ı sevmediğim için beni cezaevine alıp 15 gün tuttular. Cezaevinden çıktıktan 3 ay sonra köyümüzü rejim askerleri bastı. Biz de kaçıp Türkiye'ye geldik. Çok şükür artık Esad yok ve dönüyoruz. Esad rejimi, onlardan olmayanları cezaevine tıkıyordu" diye konuştu.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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