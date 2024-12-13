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        Yıllardır görmediği babasına kavuşmak için Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan geçmeyi bekliyor (3)

        ÜLKELERİNEDÖNEN SURİYELİLERE HEDİYESuriye'de başlayan iç savaşın ardından 2011'de rejim baskısından kaçıp, Türkiye'ye sığınan Suriyelileri kapıda karşılayan Türk Kızılay ekipleri, ülkelerine dönüş yapanları da uğurluyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 15:43 Güncelleme: 13.12.2024 - 15:45
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        Yıllardır görmediği babasına kavuşmak için Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan geçmeyi bekliyor (3)
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        ÜLKELERİNEDÖNEN SURİYELİLERE HEDİYE

        Suriye'de başlayan iç savaşın ardından 2011'de rejim baskısından kaçıp, Türkiye'ye sığınan Suriyelileri kapıda karşılayan Türk Kızılay ekipleri, ülkelerine dönüş yapanları da uğurluyor. Ekipler, içinde bere, atkı, eldiven ve oyuncakların bulunduğu paketleri Suriyeli çocuklara verdi. Erzak kolileri de Suriyeli ailelere hediye edildi. Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı da Hatay'daki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda bekleyenleri ziyaret edip, hediyeler verdi.

        'HER YOLCULUKLARINDA ONLARIN YANINDAYDIK'

        Ramazan Saygılı, "Kadim milletin iyilik hareketiyiz. Onları karşılayıp, ev sahipliği yapan ilk hareket yine milletimizin iyilik eli olan Türk Kızılay'dı. Her yolculuklarında onların yanındaydık. Halep'ten, İdlib'ten tahliye edilirken, sınır kapılarından gelirken 13 yıl boyunca onlarla birlikte olduk. Ülkelerinde barış olduğu haberini aldıktan sonra tüm sınır kapılarında konuşlandık. Anadolu kültüründe giden misafire yolluk verilir. Biz de her gün yaptığımız gibi hazırladığımız yollukları Suriyeli kardeşlerimize dağıtıyoruz. Hem güle güle gitmelerini hem de ülkelerinde huzur içinde yaşamalarını sağlamanın desteğini veriyoruz" diye konuştu.

        'ŞİMDİ DE EVLERİNE UĞURLUYORUZ'

        Savaştan kaçan Suriyelilerin hem hüzün hem de sevinçlerinde yanında olduklarını kaydeden Saygılı, "Umuyoruz ki tez elden yuvalarına kavuşurlar. Anadolu, sıkıntılıların sığınak yeridir. Sıcak bağrında herkese yer vardır. Suriyeli kardeşlerimiz iç savaştan dolayı geldiler, onları bağrımıza bastık ve milletimizin zarafetiyle karşıladık. Şimdi de onları evlerine uğurluyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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