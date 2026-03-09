Hatay'da zincirleme trafik kazasında 5 araçta hasar oluştu

Canlı
        Hatay Haberleri

        Giriş: 09.03.2026 - 20:16
        Antakya-İskenderun kara yolunun Ovakent mevkisinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        Kimsenin yaralanmadığı kazada araçlarda hasar oluştu.

        Araçların yoldan çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

