        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Hatay'da "İstihdam Buluşmaları" etkinliği düzenlendi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde 61 firmanın katılımıyla "İstihdam Buluşmaları" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 17:21
        Büyükşehir Belediyesi, İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE), Türk Kızılay ve Türkiye İş Kurumu işbirliğinde organize edilen programın açılışı, İSTE'nin merkez kampüsünde yapıldı.

        İSTE Rektörü Prof. Dr. Mehmet Duruel, programdaki konuşmasında, üniversitelerin nitelikli insan kaynağı yetiştiren ve ekonomik gelişmeye yön veren stratejik merkezler olduğunu söyledi.

        Duruel, eğitimin yanı sıra bölgenin kalkınmasına yön veren, teknoloji üreten ve sanayiyle güçlü işbirlikleri geliştiren bir üniversite olmak istediklerini anlattı.

        Türk Kızılay Genel Sekreteri Yusuf Ramazan Saygılı da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da yaraları sarmaya devam ettiklerini vurguladı.

        Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Kandemir ise "61 firmanın katılımıyla düzenlediğimiz bu istihdam fuarıyla, gençlerimizi ve iş dünyasını doğrudan bir araya getiriyoruz. İnanıyoruz ki gençlerimiz ürettikçe, iş dünyamız güçlendikçe Hatay çok güçlü şekilde yeniden ayağa kalkacaktır." ifadelerini kullandı.

        İş arayan kişilerin stantlarda firmalarla görüşme yapabildiği etkinlik, yarın sona erecek.

