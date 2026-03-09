Hatay'da devrilen vincin sürücüsü yaralandı

Hatay'ın Hassa ilçesinde devrilen vincin sürücüsü yaralandı. M.A. idaresindeki 01 ANJ 934 plakalı vinç, Mağaralar mevkisindeki yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan M.A. sağlık ekibince Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

