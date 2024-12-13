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        Hatay'da aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişinin öldüğü zehirlenme olayına ilişkin 3 gözaltı (2)

        3'ÜDE ADLİYEYE SEVK EDİLDİHatay'ın İskenderun ilçesinde aynı aileden 4 kişinin öldüğü, 1 kişinin de hastanede tedaviye alındığı zehirlenme olayına ilişkin aralarında tesisat, denetim ve doğal gaz firması görevlilerinin bulunduğu 3 şüpheli akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 20:05 Güncelleme: 13.12.2024 - 20:10
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        Hatay'da aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişinin öldüğü zehirlenme olayına ilişkin 3 gözaltı (2)
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        3’ÜDE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Hatay’ın İskenderun ilçesinde aynı aileden 4 kişinin öldüğü, 1 kişinin de hastanede tedaviye alındığı zehirlenme olayına ilişkin aralarında tesisat, denetim ve doğal gaz firması görevlilerinin bulunduğu 3 şüpheli akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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