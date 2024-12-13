Hatay'da aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişinin öldüğü zehirlenme olayına ilişkin 3 gözaltı (2)
3'ÜDE ADLİYEYE SEVK EDİLDİHatay'ın İskenderun ilçesinde aynı aileden 4 kişinin öldüğü, 1 kişinin de hastanede tedaviye alındığı zehirlenme olayına ilişkin aralarında tesisat, denetim ve doğal gaz firması görevlilerinin bulunduğu 3 şüpheli akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi.
3’ÜDE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Hatay’ın İskenderun ilçesinde aynı aileden 4 kişinin öldüğü, 1 kişinin de hastanede tedaviye alındığı zehirlenme olayına ilişkin aralarında tesisat, denetim ve doğal gaz firması görevlilerinin bulunduğu 3 şüpheli akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi.
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