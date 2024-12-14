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        Yayladağı Hudut Kapısı'ndaki hareketlilik arttı

        HATAY'ınYayladağı ilçesindeki Yayladağı Hudut Kapısı'ndan Suriyelilerin ülkelerine dönüşü artarak sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 09:53 Güncelleme: 14.12.2024 - 09:55
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        Yayladağı Hudut Kapısı'ndaki hareketlilik arttı
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        HATAY'ınYayladağı ilçesindeki Yayladağı Hudut Kapısı'ndan Suriyelilerin ülkelerine dönüşü artarak sürüyor.

        Suriye'de muhalif grupların başkent Şam'a girmesi ve Beşar Esad yönetiminin kontrolü kaybetmesinin ardından açılan Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki Yayladağı Hudut Kapısı'ndaki hareketlilik artarak sürüyor. Cilvegözü ve Zeytindalı gümrük kapılarının yanı sıra Yayladağı ilçesindeki Yayladağı Hudut Kapısı'ndan ülkelerine giden Suriyeliler, yanlarına aldıkları eşyalar ile memleketlerine gidiyor. Gümrük kapısındaki İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın mobil hizmet aracında işlemlerini yapan Suriyeliler, Türkiye'ye teşekkür ediyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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