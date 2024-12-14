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        Reyhanlı saldırısında kullanılan patlayıcıları Suriye'den getiren Cengiz Sertel yakalandı

        HATAY'ınReyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te meydana gelen ve 53 kişinin hayatını kaybettiği saldırılarda, patlayıcıları Suriye'den getiren Cengiz Sertel, Milli İstibarat Teşkilatı (MİT) ve polisin operasyonu ile yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 17:59 Güncelleme: 14.12.2024 - 18:05
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        Reyhanlı saldırısında kullanılan patlayıcıları Suriye'den getiren Cengiz Sertel yakalandı
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        HATAY'ınReyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te meydana gelen ve 53 kişinin hayatını kaybettiği saldırılarda, patlayıcıları Suriye'den getiren Cengiz Sertel, Milli İstibarat Teşkilatı (MİT) ve polisin operasyonu ile yakalandı.

        MİT Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün koordinesinde Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında; Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te meydana gelen saldırılarda kullanılan patlayıcıları Suriye'den yurda getiren faillerden Cengiz Sertel, yakalandı. Cengiz Sertel'in İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi Turuncu kategoride yer aldığı ve kırmızı bültenle arandığı bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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