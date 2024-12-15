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        Samandağ'ın logosundaki kalp sembolü kırıldı

        HATAY'ın Samandağ ilçesinde belediyenin sahile yerleştirdiği Samandağ logosundaki kalp şeklindeki sembol, rüzgar nedeniyle kırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 12:29 Güncelleme: 15.12.2024 - 12:35
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        Samandağ'ın logosundaki kalp sembolü kırıldı
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        HATAY'ın Samandağ ilçesinde belediyenin sahile yerleştirdiği Samandağ logosundaki kalp şeklindeki sembol, rüzgar nedeniyle kırıldı. Kırılan sembol tamir için sökülerek atölyeye götürdü.

        Samandağ Belediyesi'nin bir süre önce sahile yerleştirdiği logodaki kalp şeklindeki sembol, rüzgar nedeniyle kırıldı. Ekipler, sembolü sökerek atölyeye götürdü. Sembolün onarımı tamamlanınca, yeniden logoya eklenecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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