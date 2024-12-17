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        Cilvegözü'nden Suriyelilerin ülkelerine gidişleri sürüyor

        BAŞKENT Şam'da muhaliflerin kontrolü ele almasının ardından Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 12:44 Güncelleme: 17.12.2024 - 12:45
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        Cilvegözü'nden Suriyelilerin ülkelerine gidişleri sürüyor
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        BAŞKENT Şam’da muhaliflerin kontrolü ele almasının ardından Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri sürüyor. Ailesi ile birlikte Şam’a dönen Senem Mahmud (16), eğitimine ülkesinde devam edeceğini söyledi.

        Sabahın erken saatlerinden itibaren Türkiye’nin farklık kentlerinden Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'na gelen Suriyelilerin burada yapılan işlemlerinin ardından çıkışları gerçekleştiriliyor. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Cilvegözü’nde jandarma, AFAD ekipleri Göç İdaresi ekipleri Suriyelilerin taşımakta zorlandıkları eşyalarının taşınmasına yardımcı oluyor.

        Ailesi ile birlikte 2011 yılında Türkiye’ye gelen Senem Mahmud, Türkiye’de eğitim öğretim aldığını ve 11'inci sınıf öğrencisi olduğunu söyledi. Senem Mahmud, “Şam’a gidiyoruz. Burada 11’inci sınıfta okuyordum. Eğitimime Şam’da devam edeceğim. Okuldan ayrıldığım için üzgünüm, arkadaşlarımı özleyeceğim” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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