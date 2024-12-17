Cilvegözü'nden Suriyelilerin ülkelerine gidişleri sürüyor

BAŞKENT Şam’da muhaliflerin kontrolü ele almasının ardından Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri sürüyor. Ailesi ile birlikte Şam’a dönen Senem Mahmud (16), eğitimine ülkesinde devam edeceğini söyledi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren Türkiye’nin farklık kentlerinden Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'na gelen Suriyelilerin burada yapılan işlemlerinin ardından çıkışları gerçekleştiriliyor. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Cilvegözü’nde jandarma, AFAD ekipleri Göç İdaresi ekipleri Suriyelilerin taşımakta zorlandıkları eşyalarının taşınmasına yardımcı oluyor.