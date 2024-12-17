1'inci Anadolu Opera ve Bale Festivali'nin 5'inci durağı Hatay oldu

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl ilki düzenlenen Anadolu Opera ve Bale Festivali'nin 5'inci durağı Hatay'da sahnelenen 'Apollo ve Defne Kantatı' sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen Anadolu Opera ve Bale Festivali'nin 5'inci durağı Hatay oldu. Festival kapsamında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'nda Apollo ve Defne Kantatı' sahnelendi. Antik Yunan mitolojisinde Apollo'nun Defne'ye olan aşkı ve sonrasında Defne'nin ağaca dönüşmesini konu alan kantat, sanatseverlerin büyük beğenisini kazandı.

Proje hakkında bilgi veren Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, etkinliğin dünyanın en büyük festivallerinden birine dönüştüğünü söyledi. Haritada zor bulunan illeri ve en az etkinlik yaptıkları şehirleri tespit ederek projeye başladıklarını kaydeden Sağtürk, "Gittiğimiz illerde hangi alanlar var ve o alanlara hangi eserlerle gitmeliyiz bunu yaparken aynı zamanda o bölgenin de tabii sosyopsikolojik durumunu da tahlil etmek lazım. Çünkü hassasiyetler var, bu hassasiyetlere göre repertuvarların tekrar revize edilmesi gerek. Doğru projelendirme, doğru seyirci, doğru zamanda bu düşünce müthiş bir ilgi gördü. Şırnak'tan yola koyulduk. Hemen ardından Erzincan, Kırklareli geçen gün Ardahan'da gösteri yaptık. Müthiş bir tipi varken -17 derecede Ardahan'dan insanların oraya gelmesi hatta 500-600 aracı da içeriye alamadık çünkü müthiş bir ilgi oldu. Aynı şekilde şimdi Hatay. Hatay'a benim genel müdürlüğüm süresince ikinci gelişim. Bu bölgenin asla ihmal edilmemesi gereken bir bölge olduğunu hepimiz biliyoruz. Seyircimizin aynı büyük şehirlerimizdeki gibi büyük bir ihtiyacını da fark ediyoruz. Bunları yaparken tabii sadece temsiller yapmıyoruz. Aynı zamanda buradaki gençlerin yeteneklerini tespit edecek bir örgü kurmaya başlıyoruz. Mesela Erzincan'da Ada Ulucak'ın Türkiye genelinde o eski cumhuriyet dönemindeki o heyecanı tekrar büyütülmesi adına yapıyoruz" diye konuştu.