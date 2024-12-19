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        Suriyeliler gitti, Reyhanlı'da kira ve emlak fiyatları düştü

        HATAY'ın Suriye sınırındaki Reyhanlı ilçesinde tersine göç başlaması nedeniyle emlak fiyatları ve kiralar düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 10:42 Güncelleme: 19.12.2024 - 10:45
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        Suriyeliler gitti, Reyhanlı'da kira ve emlak fiyatları düştü
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        HATAY'ın Suriye sınırındaki Reyhanlı ilçesinde tersine göç başlaması nedeniyle emlak fiyatları ve kiralar düştü.

        Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından itibaren ülkesini terk eden Suriyeliler, sınır komşusu Hatay ve ilçelerinde yoğunluk oluşturdu. Resmi rakamlara göre 60 bin Suriyelinin göç ettiği Reyhanlı ilçesinin nüfusu 115 bine ulaştı. Yoğun talep nedeniyle emlak fiyatları ve kiralar ikiye katlandı. Ortalama kira bedeli aylık 20 bin, ev fiyatları da 2 milyon liraya ulaştı. 8 Aralık'ta Esad rejimini yıkmasıyla tersine göç başladı. Ev ve iş yerlerini boşaltan Suriyeliler bu defa da fiyatların düşmesine neden oldu.

        Emlakçılık da yapan Yeni Mahalle Muhtarı Sedat Sakin, 15-20 bin lira bandındaki kira fiyatlarının 10 bin liraya kadar düştüğünü söyledi. Sakin, "Savaştan sonra ev sahipleri aylık 10 bin liraya kiraya vermiyordu. Şimdi Suriyeliler ülkelerine gitmeye, evlerini ve iş yerlerini devretmeye başladı. Herkes yavaş yavaş Reyhanlı'yı terk ediyor. 2 milyon liraya satılan evler şimdilerde 1 milyon 500 bin liraya kadar düştü. Daha önce 2 milyon liraya aldığı evi aynı fiyata satmaya razı olanlar var ama müşteri yok" diye konuştu.

        'KİRACILARA EV BULAMAZKEN KİRACI BULAMAZ HALE GELDİK'

        Emlakçı Mustafa Saçar, "Daha önce kiracılara ev bulamazken şimdi kiracı bulamaz hale geldik" dedi.

        Suriyelilerden boşalan evlerini kirayı vermek için emlakçıları dolaşan Yakup Göksu da fiyatların yarı yarına düştüğünü ancak kiracı bulamadığını söyledi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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