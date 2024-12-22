İskenderun'da Noel kutlamaları başladı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde Hristiyan vatandaşlar, Aziz Corc Kilisesi'ndeki etkinle Noel Bayramı'nı kutlamaya başladı.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar almasına karşın İskenderun'da ayakta kalan tek kilise olan Aziz Corc Rum Ortodoks Kilisesi'nde Neol Bayramı etkinliği düzenlendi. Etkinlikte konuşan Peder Nikola Papasoğlu, çocukları eğlendirmek ve günün önemini anlatabilmek için hediye dağıttıklarını söyledi. İlahi dinletilerinin yapıldığı etkinlikte sırtında torba gelen Noel Baba, çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı. Ayrıca mum yakan vatandaşlar, yeni yıl için dilekte bulundu.