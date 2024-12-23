Yüzüstü yatarak motosiklet kullanan gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde 2 gencin yüzüstü yatarak motosiklet kullandığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Kırıkhan-Reyhanlı kara yolunda sabah saatlerinde motosikletlerinin üzerinde yüzüstü yatarak yolculuk yapan 2 genç, trafik güvenliğini tehlikeye attı. Şerit değiştirerek önlerindeki araçların sağından ve solundan geçen gençler, çevredekilerin uyarısına da aldırış etmedi. Bir süre bu şekilde yolculuk yapan gençler daha sonra gözden kayboldu. Tehlikeli yolculuk, trafikteki başka bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.