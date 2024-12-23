Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Yüzüstü yatarak motosiklet kullanan gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

        HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde 2 gencin yüzüstü yatarak motosiklet kullandığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 12:08 Güncelleme: 23.12.2024 - 12:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yüzüstü yatarak motosiklet kullanan gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde 2 gencin yüzüstü yatarak motosiklet kullandığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

        Kırıkhan-Reyhanlı kara yolunda sabah saatlerinde motosikletlerinin üzerinde yüzüstü yatarak yolculuk yapan 2 genç, trafik güvenliğini tehlikeye attı. Şerit değiştirerek önlerindeki araçların sağından ve solundan geçen gençler, çevredekilerin uyarısına da aldırış etmedi. Bir süre bu şekilde yolculuk yapan gençler daha sonra gözden kayboldu. Tehlikeli yolculuk, trafikteki başka bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tipide mahsur kalan Naciye teyze yürekleri ısıttı
        Tipide mahsur kalan Naciye teyze yürekleri ısıttı
        325 milyar doları var, harcayacak yer bulamıyor
        325 milyar doları var, harcayacak yer bulamıyor
        Trump Grönland ve Panama Kanalı'nı istiyor
        Trump Grönland ve Panama Kanalı'nı istiyor
        Demirel'den Güneş'e olay sözler!
        Demirel'den Güneş'e olay sözler!
        Maliye, kayıt dışı mal sevkiyatlarının peşine düştü
        Maliye, kayıt dışı mal sevkiyatlarının peşine düştü
        Gözler artık transfere döndü!
        Gözler artık transfere döndü!
        AA: Asgari ücret salı ya da çarşamba belli olacak
        AA: Asgari ücret salı ya da çarşamba belli olacak
        Anne ve babalara çok iş düşüyor...
        Anne ve babalara çok iş düşüyor...
        Kabine Toplanıyor: Gündemde asgari ücret ve Suriye var
        Kabine Toplanıyor: Gündemde asgari ücret ve Suriye var
        2024'te boşanan ünlüler
        2024'te boşanan ünlüler
        "Kocam beni Wanda ile aldattı"
        "Kocam beni Wanda ile aldattı"
        "VAR iptal ettirmeliydi"
        "VAR iptal ettirmeliydi"
        2025'e lezzetli bir giriş yapın!
        2025'e lezzetli bir giriş yapın!
        Ücretsiz konser verdi 'Kraliçe' seçildi
        Ücretsiz konser verdi 'Kraliçe' seçildi
        Restoranda yemek soğuyor
        Restoranda yemek soğuyor
        Solo uçuş gerçekleştiren en genç kadın pilot adayı oldu!
        Solo uçuş gerçekleştiren en genç kadın pilot adayı oldu!
        2025 yılında burçları neler bekliyor?
        2025 yılında burçları neler bekliyor?
        Esad ülkesinden kaçmadan önce neler yaşandı?
        Esad ülkesinden kaçmadan önce neler yaşandı?
        "Musk başkan olmayacak"
        "Musk başkan olmayacak"
        'ÖTV'de matrah güncellemesi şart'
        'ÖTV'de matrah güncellemesi şart'

        Benzer Haberler

        Ülkesine dönen Suriyeli Muhammed: Sadece Türkleri bize kapılarını açtı
        Ülkesine dönen Suriyeli Muhammed: Sadece Türkleri bize kapılarını açtı
        Suriyelilerin Hatay'daki sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor
        Suriyelilerin Hatay'daki sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor
        Hatay'da gençler arasında wushu turnuvası düzenlendi
        Hatay'da gençler arasında wushu turnuvası düzenlendi
        Hatay'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastanede öldü
        Hatay'da sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastanede öldü
        Hatay'da bir kişi ormanlık alanda ölü bulundu
        Hatay'da bir kişi ormanlık alanda ölü bulundu