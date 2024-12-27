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        Suriyeli Sevval: Ülkemizi Türkiye gibi özgür, huzurlu yapacağız

        HATAY'daki gümrük kapılarından Suriyelilerin ülkelerine geçişleri devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 13:01 Güncelleme: 27.12.2024 - 13:05
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        Suriyeli Sevval: Ülkemizi Türkiye gibi özgür, huzurlu yapacağız
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        HATAY’daki gümrük kapılarından Suriyelilerin ülkelerine geçişleri devam ediyor. Ülkesine dönen Sevval Keyyel (16), “Bizler yeni doğanlarla birlikte özgür Suriye’yi daha da güzelleştireceğiz. Hep birlikte Türkiye gibi özgür, huzurlu yapacağız inşallah” dedi.

        Sabahın erken saatlerinde yanlarındaki eşyalarıyla Cilvegözü Gümrük Kapısı'na gelen Suriyeliler, buradaki çıkış işlemlerinin ardından ülkelerine dönüyor. Ülkesine dönenlerden 16 yaşındaki Sevval Keyyel, 2018’de Hatay’ın Reyhanlı ilçesine geldiğini ve amcasının yanında kaldığını belirterek, “Suriye artık özgür oldu. İdlib’e gidiyorum. Orada annem, babam, kardeşlerim beni bekliyor. Onları çok özledim. Türkiye çok güzel. Bizler yeni doğanlarla birlikte özgür Suriye’yi daha da güzelleştireceğiz. Hep birlikte Türkiye gibi özgür, huzurlu yapacağız inşallah. Okuyup doktor olacağım” dedi.

        15 yaşındaki Firaz Şabon ise “Savaş bitti, Suriye çok güzel oldu. Orada her şeye yeniden başlayacağız. 9 yıldır buradayım. Orada evlerimizi yenden yapacağız. Ülkemiz çok güzel olacak. Ülkemde yeniden hayata tutunacağız” diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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