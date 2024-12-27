Suriyeli Sevval: Ülkemizi Türkiye gibi özgür, huzurlu yapacağız
HATAY'daki gümrük kapılarından Suriyelilerin ülkelerine geçişleri devam ediyor.
HATAY’daki gümrük kapılarından Suriyelilerin ülkelerine geçişleri devam ediyor. Ülkesine dönen Sevval Keyyel (16), “Bizler yeni doğanlarla birlikte özgür Suriye’yi daha da güzelleştireceğiz. Hep birlikte Türkiye gibi özgür, huzurlu yapacağız inşallah” dedi.
Sabahın erken saatlerinde yanlarındaki eşyalarıyla Cilvegözü Gümrük Kapısı'na gelen Suriyeliler, buradaki çıkış işlemlerinin ardından ülkelerine dönüyor. Ülkesine dönenlerden 16 yaşındaki Sevval Keyyel, 2018’de Hatay’ın Reyhanlı ilçesine geldiğini ve amcasının yanında kaldığını belirterek, “Suriye artık özgür oldu. İdlib’e gidiyorum. Orada annem, babam, kardeşlerim beni bekliyor. Onları çok özledim. Türkiye çok güzel. Bizler yeni doğanlarla birlikte özgür Suriye’yi daha da güzelleştireceğiz. Hep birlikte Türkiye gibi özgür, huzurlu yapacağız inşallah. Okuyup doktor olacağım” dedi.
15 yaşındaki Firaz Şabon ise “Savaş bitti, Suriye çok güzel oldu. Orada her şeye yeniden başlayacağız. 9 yıldır buradayım. Orada evlerimizi yenden yapacağız. Ülkemiz çok güzel olacak. Ülkemde yeniden hayata tutunacağız” diye konuştu.
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