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        Girdikleri evde depremzede kadını darbedip, kolundaki 2 bileziği gasbettiler (2)

        OĞLUNA PARA VERMEK İÇİN YALAN BEYANDA BULUNMUŞHatay Valiliği, Belen ilçesindeki evine giren maskeli 2 kişinin kendisini darbedip, kolundaki iki altın bileziği gasbettiklerini iddia eden Ayhan Kıdır'ın, oğluna para vermek için yalan beyanda bulunduğunu açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 21:18 Güncelleme: 29.12.2024 - 21:18
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        Girdikleri evde depremzede kadını darbedip, kolundaki 2 bileziği gasbettiler (2)
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        OĞLUNA PARA VERMEK İÇİN YALAN BEYANDA BULUNMUŞ

        Hatay Valiliği, Belen ilçesindeki evine giren maskeli 2 kişinin kendisini darbedip, kolundaki iki altın bileziği gasbettiklerini iddia eden Ayhan Kıdır'ın, oğluna para vermek için yalan beyanda bulunduğunu açıkladı. Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "28.12.2024 günü, saat 11.45 sıralarında Sarımazı Mahallesi Göktürk Sokak, No:51 sayılı yerde konutta silahlı yağma konusu ile alakalı yapılan çalışmalarda; A.K. isimli bayan şahıs ile yapılan görüşmede, öz oğlu M.K.’nın bunalımda olduğunu kumar oynadığı için paraya ihtiyacı olduğunu, yaklaşık iki ay önce oğluna bileziklerini verdiğini, oğluna para vermek için yalan beyanda bulunduğunu, silahlı yağma olayının gerçekleşmediğini beyan etmiştir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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