Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Ülkesine dönen Suriyeli Mahmut: Savaş bitti, daha da güzel olacak

        SURİYE'de 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesinin ardından ülkesine dönen Suriyeli Mahmut Hellum (28), Türk halkına misafirperverliği nedeniyle teşekkür ederek, "Tüm arkadaşlarımın ülkesine dönmesini istiyorum.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 12:48 Güncelleme: 06.01.2025 - 12:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ülkesine dönen Suriyeli Mahmut: Savaş bitti, daha da güzel olacak
        ABONE OL

        SURİYE'de 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesinin ardından ülkesine dönen Suriyeli Mahmut Hellum (28), Türk halkına misafirperverliği nedeniyle teşekkür ederek, "Tüm arkadaşlarımın ülkesine dönmesini istiyorum. Suriye’de savaş bitti, daha da güzel olacak" dedi.

        Türkiye’nin çeşitli illerinde yaşayan Suriyelilerin Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan ülkelerine dönüşleri devam ediyor. Göç İdaresi Müdürlüğü, jandarma, AFAD ve çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından karşılanan Suriyelilere çeşitli hediyeler ve ihtiyaç malzemeleri veriliyor. Eşyalarını taşımakta zorlananlara da yine ekipler yardım ediyor. Jandarmanın bomba imha ekibinde ve Gümrük Muhafaza Kaçak İstihbarat Müdürlüğü'nde görevli eğitimli köpekler de valizler aranırken uyuşturucu ticareti ve patlayıcılara karşı önlem amaçlı kullanılıyor. Bazı Suriyeliler valizlerinin yanı sıra ev eşyalarını ve evcil hayvanlarını da ülkelerine götürüyor.

        İstanbul'dan memleketi İdlib'e gitmek için Cilvegözü'ne gelen Mahmut Hellum, Türk halkına misafirperverliği nedeniyle teşekkür etti. Hellum, “Tüm arkadaşlarımın ülkesine dönmesini istiyorum. Suriye’de savaş bitti, daha da güzel olacak. Tüm arkadaşlarıma Suriye dönmelerini söyledim” dedi.

        Hamalı Ubeyde Kuvvat (32) ise İstanbul'da 7 yıl kaldığını anlatarak, "Herhangi bir mesleğim yok ama buna rağmen gidiyorum. Suriye'de yapılacak çok şey var. İnşallah bir ay içerisinde bir iş bulurum” diye konuştu.

        'TÜRKİYE GÜZEL ÜLKE'

        Ailesi ile birlikte Humus’a giden Büşra Mahmud (22) da Türkiye’de kaldığı sürede çok iyi günler geçirdiğini belirterek, “Türkiye’ye teşekkür ederiz. Türkiye güzel ülke, insanları iyi. Annem ve ablamla gidiyorum. Bizi Humus’ta büyük ablam bekliyor. Oldukça heyecanlıyım” ifadelerini kullandı.

        'BOL BOL GEZECEĞİM'

        Muhammed el Muhammed (14) da 6 yaşındayken ailesiyle geldiği İstanbul’da güzel günler geçirdiğini aktararak, "Türkçeyi İstanbul'da öğrendim. Arkadaşlarımı ve öğretmenimi çok özleyeceğim. Suriye'de anneannemin yanına taşınacağız. Çok heyecanlıyım. Bol bol gezeceğim. Her şey için teşekkür ederiz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yılbaşı cinayetinin faili yakalandı!
        Yılbaşı cinayetinin faili yakalandı!
        Fenerbahçe'de acil durum toplantısı!
        Fenerbahçe'de acil durum toplantısı!
        Öğrenciler tatil istedi vali aynı şekilde yanıt verdi
        Öğrenciler tatil istedi vali aynı şekilde yanıt verdi
        Sevgilisi ile tartıştı, 5 metreden düştü!
        Sevgilisi ile tartıştı, 5 metreden düştü!
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        Aşırı sis ve zincirleme kaza! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Aşırı sis ve zincirleme kaza! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Kabine toplantısı bugün toplanıyor
        Kabine toplantısı bugün toplanıyor
        Heykel gibi geçtiler! Adeta 'altın' halı
        Heykel gibi geçtiler! Adeta 'altın' halı
        Galatasaray'da transfer zirvesi!
        Galatasaray'da transfer zirvesi!
        'Amacımız bölgesel güç olmak'
        'Amacımız bölgesel güç olmak'
        Bu ülkede tabakta yemek bırakmak bir sofra adabı!
        Bu ülkede tabakta yemek bırakmak bir sofra adabı!
        "Oynadığımız toksik bir lig!"
        "Oynadığımız toksik bir lig!"
        Ferdi Tayfur'un 'Fadimesi' benim
        Ferdi Tayfur'un 'Fadimesi' benim
        Teknoloji şovu CES 2025'te neler var?
        Teknoloji şovu CES 2025'te neler var?
        ABD'de kış fırtınası: 5 eyalette OHAL ilan edildi!
        ABD'de kış fırtınası: 5 eyalette OHAL ilan edildi!
        Sosyal medya deneyi Mert'i öldürdü! Aile Bakanlığı'ndan açıklama!
        Sosyal medya deneyi Mert'i öldürdü! Aile Bakanlığı'ndan açıklama!
        "Kerem ile çok mutluyuz"
        "Kerem ile çok mutluyuz"
        Squid Game'in arkasında hikaye gerçek mi?
        Squid Game'in arkasında hikaye gerçek mi?
        2024 emeklileri kazançlı çıktı
        2024 emeklileri kazançlı çıktı
        Kanser genetik mi? Genetik test nasıl yapılır?
        Kanser genetik mi? Genetik test nasıl yapılır?

        Benzer Haberler

        Suriyelilerin Hatay'daki sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor
        Suriyelilerin Hatay'daki sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor
        Arsuz'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Arsuz'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da Sarıkamış şehitleri anısına yürüyüş düzenlendi
        Hatay'da Sarıkamış şehitleri anısına yürüyüş düzenlendi
        Hatay'da fotoğraf çekilirken gölete düşen çocuğu babası kurtardı
        Hatay'da fotoğraf çekilirken gölete düşen çocuğu babası kurtardı
        Fotoğraf çekilirken göle düşen küçük kızı babası kurtardı; o anlar kamerada
        Fotoğraf çekilirken göle düşen küçük kızı babası kurtardı; o anlar kamerada
        Sokak köpeklerinin yağmurlu havada girdiği kafe, yaşam alanları oldu
        Sokak köpeklerinin yağmurlu havada girdiği kafe, yaşam alanları oldu