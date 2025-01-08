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        Hatayspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor

        SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, Sportif Direktör Yılmaz Bal yönetiminde yaptığı antrenmanla Çaykur Rizespor maçının çalışmalarını sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 13:09 Güncelleme: 08.01.2025 - 13:15
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        Hatayspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor
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        SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, Sportif Direktör Yılmaz Bal yönetiminde yaptığı antrenmanla Çaykur Rizespor maçının çalışmalarını sürdürdü.

        Yardımcı antrenör Gökhan Alaş, U-19 takımı hocaları Akan Karasu, Deniz Haydaroğlu, kaleci antrenörü Mehmet Öz ve analiz performans hocası Şirin Yılmaz’ın da katıldığı ve Erdemli Atış Poligonu’nda yapılan antrenman 1 saat 45 dakika sürdü. Antrenmanda dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Hatayspor, hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.

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