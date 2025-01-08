Hatayspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor

Yardımcı antrenör Gökhan Alaş, U-19 takımı hocaları Akan Karasu, Deniz Haydaroğlu, kaleci antrenörü Mehmet Öz ve analiz performans hocası Şirin Yılmaz’ın da katıldığı ve Erdemli Atış Poligonu’nda yapılan antrenman 1 saat 45 dakika sürdü. Antrenmanda dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Hatayspor, hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.

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