Hatayspor - Galatasaray maçı bilet fiyatları belli oldu

Hatayspor Kulübü’nden yapılan açıklamada deplasman taraftarlarına ayrılan biletlerin 1820 TL’den satışa çıkarıldığı bildirildi. VIP alt biletin 2250 TL olacağı maçın bilet fiyatları şu şekilde açıklandı:

SÜPER Lig'in 20'nci haftasında sahasında Galatasaray’ı konuk edecek Hatayspor’da deplasman bilet fiyatları 1820 TL olarak açıklandı.

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