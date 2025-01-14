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        Hatayspor - Galatasaray maçı bilet fiyatları belli oldu

        SÜPER Lig'in 20'nci haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Hatayspor'da deplasman bilet fiyatları 1820 TL olarak açıklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 10:30 Güncelleme: 14.01.2025 - 10:35
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        Hatayspor - Galatasaray maçı bilet fiyatları belli oldu
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        SÜPER Lig'in 20'nci haftasında sahasında Galatasaray’ı konuk edecek Hatayspor’da deplasman bilet fiyatları 1820 TL olarak açıklandı.

        Hatayspor Kulübü’nden yapılan açıklamada deplasman taraftarlarına ayrılan biletlerin 1820 TL’den satışa çıkarıldığı bildirildi. VIP alt biletin 2250 TL olacağı maçın bilet fiyatları şu şekilde açıklandı:

        “VIP üst 2000 TL, maraton alt 1750 TL, maraton üst 1500 TL, kale alt-üst 1400 TL, deplasman 1820 TL.”

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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