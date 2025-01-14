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        Hatayspor, Murat Şahin ile sözlü anlaşmaya vardı

        SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, teknik direktör Murat Şahin ile prensip anlaşmasına vardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 13:42 Güncelleme: 14.01.2025 - 13:45
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        Hatayspor, Murat Şahin ile sözlü anlaşmaya vardı
        ABONE OL

        SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, teknik direktör Murat Şahin ile prensip anlaşmasına vardı.

        Hatayspor Kulübü Başkanı Hikmet Çinçin, teknik direktör Murat Şahin ile bir araya gelerek anlaşmaya vardı. Anlaşmanın kısa süre içerisinde imzaya dökülmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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