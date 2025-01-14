Hatayspor, Murat Şahin ile sözlü anlaşmaya vardı

Hatayspor Kulübü Başkanı Hikmet Çinçin, teknik direktör Murat Şahin ile bir araya gelerek anlaşmaya vardı. Anlaşmanın kısa süre içerisinde imzaya dökülmesi bekleniyor.

SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, teknik direktör Murat Şahin ile prensip anlaşmasına vardı.

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