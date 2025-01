Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz: Deprem bölgesinde 3,3 milyar nakit destek sağladık

TÜRK Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, "Bugüne kadar deprem bölgesinde 3,3 milyar tutarında nakit destek sağladık. Bunun dışında 274 bin kişiye psikososyal destekte bulunduk" dedi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, bir dizi etkinliğe katılmak için Hatay'a geldi. Türk Kızılay Hatay Lojistik Merkez'de basın toplantısı düzenleyen Yılmaz, deprem bölgesinde yapılan kış yardımlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kış yardımlarının mart ayının sonuna kadar devam edeceğini belirten Fatma Meriç Yılmaz, 500 bin aileye hijyen kiti, ısıtıcı, battaniye ve gıda kolileri dağıttıklarını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 2’nci senesine yaklaştıklarını kaydeden Yılmaz, "Her geçen gün bu bölgenin daha da toparlandığını ve ayağa kalktığını görmekten hep birlikte aslında Türk milletinin tümü olarak mutluluk duyuyoruz. Türk Kızılay olarak bir söz verdik, bu sözümüzün arkasındayız, 'Her zaman burada olacağız ve son güne kadar da ayrılmayacağız' dedik. Bu hizmetlerimizi de devam ettiriyoruz. 9 toplumsal hizmet merkezimiz bulunuyor. Bu merkezler çok kapsamlı, çok boyutlu yardımlar veriyor. Bir kısmı nakit yardım, bir kısmı barınma, psikososyal destek, güçlendirme desteği gibi bugüne kadar deprem bölgesinde 3,3 milyar tutarında nakit destek sağladık. Bunun dışında 274 bin kişiye psikososyal destekte bulunduk. Yine binlerce kişiye sağlık hizmetinde bulunduk. Ekonomik hayatı desteklemenin ve insanların kendi hayatlarını yeniden ellerine almalarını çok önemsiyoruz. Esnaf ve çiftçi destek programlarında 8 bin 700'ün üzerinde esnaf ve çiftçiye 450 milyon liralık destek sağladık. Kütüphane sayımız da 11'e ulaştı. On binlerce öğrenci bu kütüphanelerden faydalanıyor" diye konuştu.

GÜNLÜK 1 MİLYON SICAK YEMEK KAPASİTESİ

Fatma Meriç Yılmaz, deprem bölgesinde 2025 yılı için 12 proje hazırladıklarını kaydederek, "Bu projelerin tamamı toplumsal güçlenmeye yönelik hizmet sektöründe, sanayi sektöründe, tarım tarafında, sürdürülebilir kalkınmaya destek verecek büyük çaplı projeler. Bazıları kooperatifleri, bazıları üreticileri destekleyecek. Onlara daha doğru üretim anlamında biraz mentörlük yapıyor olacağız. Dolayısıyla her zaman söylediğimizi tekrar yenilemek gerekirse; burası tamamen normale dönüp, her bir birey yastığa başını huzurla koyana kadar buradaki hizmetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bunun yanı sıra ülke genelindeki 178 Kızılay butiğini de aktif durumda. Bu butiklerden kimin kıyafete ihtiyacı varsa ücretsiz bir şekilde faydalanabiliyor. Ayrıca, aşevlerinin ve butiklerin güçlendirilip 81 ile yayılması için faaliyet planlıyoruz. Bu çalışmalar bir anlamda bizim için yeni bir afete hazırlık anlamına da geliyor. Çünkü ‘Türkiye Afet Müdahale Planı'nda bizler Türk Kızılay olarak, ana küme olarak yiyecekten sorumluyuz. Bugün bizim günlük 1 milyon sıcak yemek çıkarma kapasitemiz var. Türkiye Gıda Platformu'nun da koordinatörüyüz. Bu gıda platformuyla beraber de günlük 16 milyon gibi bir kapasiteye sahibiz aslında ama bir yandan biz rutin hizmet noktalarımızı artırırken bir taraftan, nerede afet olursa olsun orada bir kapasite oluşturmayı da hedeflemiş oluyoruz. Sonuçta bizim afet ülkesi olduğumuzu kabul etmemiz ve her an afetlere dirençli olmak anlamında kendimizi hazırlıklı tutmamız lazım. Bununla alakalı da özellikle eğitim programlarımızın milyonlara ulaşması yönünde gerek ilk yardım eğitimleri gerek sağlıklı yaşama ve yaşlanma eğitimleri gerekse de afete hazırlık anlamında büyük eğitim programları yapmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.