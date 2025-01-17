Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da 43 yıllık öğretmene duygusal veda

        HATAY'da34 yıldır aynı okulda görev yapan ve 43 yılın ardından emeklilik kararı alan Mustafa Bölükbaşı (65), duygusal anları yaşandığı program ile mesleğine veda etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 14:05 Güncelleme: 17.01.2025 - 14:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da 43 yıllık öğretmene duygusal veda
        ABONE OL

        HATAY'da34 yıldır aynı okulda görev yapan ve 43 yılın ardından emeklilik kararı alan Mustafa Bölükbaşı (65), duygusal anları yaşandığı program ile mesleğine veda etti.

        Dörtyol Anadolu Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olarak çalışan Mustafa Bölükbaşı, 43 yılın ardından emeklilik kararı aldı. Binlerce öğrenci yetiştiren ve 34 yıldır aynı okulda görev yapan emektar öğretmene, meslektaşları ve öğrencileri tarafından veda programı düzenlendi. Ders verdiği sınıftan çıktıktan sonra okul koridorunda ve merdivenlerde bekleyen öğrencileri tarafından alkışlarla ve karanfillerle uğurlanan Bölükbaşı, duygusal anlar yaşadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ticaret Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması
        Ticaret Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması
        İş adamlarına büyük tuzak! Kadınları kullandılar! 7 milyon TL'lik vurgun!
        İş adamlarına büyük tuzak! Kadınları kullandılar! 7 milyon TL'lik vurgun!
        O anlar kameraya yansıdı! 98 yaşındaki Fidan nineyi öldüren manevra!
        O anlar kameraya yansıdı! 98 yaşındaki Fidan nineyi öldüren manevra!
        Starship roketi test uçuşunda parçalandı
        Starship roketi test uçuşunda parçalandı
        Ailesinden 5 kişiyi katletmişti! Cinayetin nedenini açıkladı!
        Ailesinden 5 kişiyi katletmişti! Cinayetin nedenini açıkladı!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        Esnaf ve sanatkarlara yüzde 50 faiz indirimli kredi
        Esnaf ve sanatkarlara yüzde 50 faiz indirimli kredi
        Turpun ateş düşürdüğünü biliyor muydunuz?
        Turpun ateş düşürdüğünü biliyor muydunuz?
        Aşkı için annesini 'sildi'
        Aşkı için annesini 'sildi'
        Ankara zirvede, İstanbul eridi
        Ankara zirvede, İstanbul eridi
        DEM Parti heyetinden açıklama
        DEM Parti heyetinden açıklama
        Trump'ın 'Hollywood Elçileri'
        Trump'ın 'Hollywood Elçileri'
        Beşiktaş, Solskjaer'i KAP'a bildirdi!
        Beşiktaş, Solskjaer'i KAP'a bildirdi!
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Solskjaer'i tanıyalım...
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        Aldattığı iddiasıyla tartıştığı eşini bıçakla testisinden yaraladı
        Aldattığı iddiasıyla tartıştığı eşini bıçakla testisinden yaraladı
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar

        Benzer Haberler

        Samandağ'da Gülbahar Halk Korosu konser verdi
        Samandağ'da Gülbahar Halk Korosu konser verdi
        Milleyha'da flamingolar görüntülendi
        Milleyha'da flamingolar görüntülendi
        Hatay'da aranan 2 hükümlü ve 2 şüpheli yakalandı
        Hatay'da aranan 2 hükümlü ve 2 şüpheli yakalandı
        Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Hatay'da emekli olan öğretmen görev yaptığı okuldan alkışlarla uğurlandı
        Hatay'da emekli olan öğretmen görev yaptığı okuldan alkışlarla uğurlandı
        Suriyeli Muhammed: Herkesten sevgi, muhabbet ve insanlık gördük
        Suriyeli Muhammed: Herkesten sevgi, muhabbet ve insanlık gördük