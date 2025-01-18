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        Hatay'da mercek bulutlarından görsel şölen

        HATAY'da hortumu andıran görüntüsüyle dikkat çeken mercek bulutları, izleyenlere görsel şölen sundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 21:28 Güncelleme: 18.01.2025 - 21:30
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        Hatay'da mercek bulutlarından görsel şölen
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        HATAY'da hortumu andıran görüntüsüyle dikkat çeken mercek bulutları, izleyenlere görsel şölen sundu.

        Samandağ ilçesinde öğle saatleriyle birlikte gökyüzünde hortuma benzerliğiyle dikkat çeken bir bulut kütlesi görüldü. Vatandaşların ilgisini çeken bulutun, güçlü hava akımlarının dağ ve tepe gibi bir engelle karşılaştığında oluşan mercek bulutu olduğu anlaşıldı. Mercek bulutları, izleyenlere görsel şölen sundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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