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        Hatayspor Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

        – SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla Kasımpaşa maçının çalışmalarını sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 20:53 Güncelleme: 24.01.2025 - 20:55
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        Hatayspor Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        – SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla Kasımpaşa maçının çalışmalarını sürdürdü.

        Teknik direktör Murat Şahin yönetiminde, Mersin Stadyumu’nda yapılan ve 1 saat 25 dakika süren antrenmanda dinamik ısınmanın ardından dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Teknik direktör Murat Şahin sık sık oyunu durdurarak her oyuncuya bireysel direktifler verdi. Hatayspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını yarın sabah antrenmanıyla sürdürecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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