Hatayspor Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Teknik direktör Murat Şahin yönetiminde, Mersin Stadyumu’nda yapılan ve 1 saat 25 dakika süren antrenmanda dinamik ısınmanın ardından dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Teknik direktör Murat Şahin sık sık oyunu durdurarak her oyuncuya bireysel direktifler verdi. Hatayspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını yarın sabah antrenmanıyla sürdürecek.

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