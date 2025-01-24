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        Çakarlı otomobille polisten kaçan ehliyetsiz ve alkollü sürücüye 327 bin lira ceza

        HATAY'ın İskenderun ilçesinde çakarlı otomobil ile polisin 'dur' intiharına uymayan sürücü, takip sonucu yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 23:18 Güncelleme: 24.01.2025 - 23:20
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        Çakarlı otomobille polisten kaçan ehliyetsiz ve alkollü sürücüye 327 bin lira ceza
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        HATAY'ın İskenderun ilçesinde çakarlı otomobil ile polisin 'dur' intiharına uymayan sürücü, takip sonucu yakalandı. M.N.A. isimli sürücüye çakarlı lamba, ehliyetsiz araç kullanma, alkol ve dur ihtarına uymamaktan 327 bin 487 bin lira ceza kesildi.

        İskenderun'da polis, üzerinde çakar bulunan 06 DBS 106 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçtı. Polisin takibi sonucu otomobil fazla uzaklaşmadan durduruldu. İsminin M.N.A. olduğu öğrenilen sürücünün ehliyetsiz ve alkollü olarak direksiyon başına geçtiği belirlendi.

        REKOR PARA CEZASI UYGULANDI

        Gözaltına alınan sürücüye çakarlı lamba, alkollü ve ehliyetsizlik araç kullanma ile dur ihtarına uymamaktan 327 bin 487 bin lira para cezası uygulandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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