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        Asrın felaketini yaşayan ailelerin acısı ilk günkü gibi taze

        HATAY'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan binadan sağ kurtulan ancak kolunu kaybeden Zehra Taha (63), aynı evde yaşamını yitiren yeğeni ve yengesinin acısını yaşıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 11:14 Güncelleme: 03.02.2025 - 11:20
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        Asrın felaketini yaşayan ailelerin acısı ilk günkü gibi taze
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        HATAY'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan binadan sağ kurtulan ancak kolunu kaybeden Zehra Taha (63), aynı evde yaşamını yitiren yeğeni ve yengesinin acısını yaşıyor. Yeğeni Cem'i çok sevdiğini belirten Zehra Taha, "Keşke ben ölseydim de Cem ölmeseydi" diyerek gözyaşı döktü.

        Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 11 kentte, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde binlerce bina yerle bir oldu. Enkaz altında kalan 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi de yaralı kurtuldu. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin 2'nci yıl dönümü yaklaşırken acılar yine tazelendi.

        Depremde bina stokunun yüzde 55'inin yıkıldığı Hatay'ın Samandağ ilçesinde kurulan konteyner kette yaşam savaşı veren Zehra Taha, kaybettiği yakınları nedeniyle acısının hala ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi. İlk depremde yıkılan 2 katlı binadan yaralı olarak kurtulan ancak sol kolunu dirsek altından kaybeden Zehra Taha, aynı evde birlikte yaşadıkları yeğeni Cem Taha (41) ile yengesi Leyla Taha'nın (67) hayatını kaybettiğini söyledi.

        'BİRBİRİMİZİ ÇOK SEVİYORDUK'

        Yaşadığı felaketi gözyaşları içinde anlatan Zehra Taha, depremi ilk kendisinin hissettiğini, yataktan çıkıp, ev halkını uyandırmaya çalıştığını söyledi. Çocuklarını uyandırdıktan sonra aynı evde birlikte kaldıkları yengesi Leyla ile yeğeni Cem'i uyandırmaya çalıştığını ancak binanın yıkılmaya başlamasıyla birlikte kaçtığını anlatan Zehra Taha, "Kaçarken koluma bir şey düştü ve büyük hasar gördü. Son anda kendimi dışarı attım. Yengem ile yeğenim enkazda kaldı. Onların cansız bedenlerini enkazdan çıkarttık. Tedavi sürecimde doktorlar kolumu kesmek zorunda kaldı. Cem ile yengem çok iyi insanlardı. Bizlere çok büyük destek sağlarlardı. Birbirimizi çok seviyorduk. O anları unutmam mümkün değil. Acılarını hala yaşıyorum. Keşke ben ölseydim de Cem ölmeseydi. Onun acısını unutmam mümkün değil. Allah kimseye böyle bir felaket yaşatmasın" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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