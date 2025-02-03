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        Hatay'da özel hastanede yangın çıktı, hastalar tahliye edildi

        HATAY'da özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde çıkan yangın, büyümeden kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 14:49 Güncelleme: 03.02.2025 - 14:55
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        Hatay'da özel hastanede yangın çıktı, hastalar tahliye edildi
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        HATAY'da özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde çıkan yangın, büyümeden kontrol altına alındı. Tedavi gören hastalar önlem amaçlı tahliye edildi.

        İskenderun ilçesindeki İnönü Mahallesi'nde bulunan özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde saat 12.00 sıralarında elektrik kontağından yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, tedavi gören hastalar da tahliye edilerek ambulanslarla başka hastanelere sevk edildi. Yangın, itfaiyenin 2 saatlik çalışması sonucu büyümeden kontrol altına alındı. İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder de hastaneye gelerek, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

        Ekipler, soğutma çalışmalarına devam ediyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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