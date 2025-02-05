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        Depremde kaybettiği babası, anahtarı almak için eve girince enkaz altında kalmış

        HATAY'ın Samandağ ilçesinde 6 Şubat depremlerinde yıkılan evlerinde babası Nebil Yüksek'i (55) kaybeden Mehdi Mümtaz Yüksek (26), sarsıntılar şiddetlendiğinde ailece dışarı çıktıklarını ancak babasının anahtar almak için eve tekrar girdiğini belirterek, "O esnada en son gördüğüm onun gölgesiydi ve çevremizdeki tüm binalar yıkıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 11:26 Güncelleme: 05.02.2025 - 11:30
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        Depremde kaybettiği babası, anahtarı almak için eve girince enkaz altında kalmış
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        HATAY'ın Samandağ ilçesinde 6 Şubat depremlerinde yıkılan evlerinde babası Nebil Yüksek'i (55) kaybeden Mehdi Mümtaz Yüksek (26), sarsıntılar şiddetlendiğinde ailece dışarı çıktıklarını ancak babasının anahtar almak için eve tekrar girdiğini belirterek, "O esnada en son gördüğüm onun gölgesiydi ve çevremizdeki tüm binalar yıkıldı. Babama çok seslendim ancak geri gelmedi" dedi.

        6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 11 ilde binlerce bina yerle bir oldu. Enkaz altında kalan 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi de yaralı kurtuldu. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin 2'nci yıl dönümü yaklaşırken acılar yine tazelendi.

        ‘HAYATA TUTUNMAYA ÇALIŞIYORUZ’

        Samandağ ilçesinde 3 katlı evlerinin yıkılması sonucu babası Nebil Yüksel'i kaybeden Mehdi Mümtaz Yüksek, "Sarsıntılar başladıktan sonra paniğe kapıldık. Babam arkamızdan sürekli 'Hadi çıkın' diyordu. Küçük kardeşimi kucağıma aldım, annemle birlikte çıktık. O sırada annem anahtarını almak için geri dönmek istedi, ona kızdım. Babam da arkadan bizimle çıktı sanıyordum. Bu sırada sarsıntılar arttı. Babamın tekrar içeri girdiğini gördüm. O esnada en son gördüğüm onun gölgesiydi ve çevremizdeki tüm binalar yıkıldı. Molozlar sadece bulunduğumuz yere düşmedi. Babama çok seslendim ancak geri gelmedi. Arkamıza baktığımızda yalnızca molozlar ve korkunç bir ses vardı. Deprem sonrası hayata tutunmak zorundayız. Şu anda üniversite son sınıf öğrencisiyim. Ailemizle yeni bir eve taşındık, burada hayata tutunmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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