Hatay Barosu, depremde ölen meslektaşlarını 'sessiz' yürüyüşle andı

HATAY Baro Başkanı Hatay Tut öncülüğündeki baro üyesi avukatlar, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden meslektaşlarını yaptıkları sessiz yürüyüş ile andı.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden avukatların isimlerinin yazılı olduğu pankartla toplanan Hatay Barosu üyesi avukatlar, sessiz yürüyüş yaptı. Kalabalık adına açıklama yapan Hatay Baro Başkanı Hatay Tut, “Meslektaşlarımızın anılarını yaşatmak ve onların adalet mücadelelerini sürdürmek için bir araya gelen avukatlarımız, hukuk camiasının meslektaşlarımızı unutmadıklarını, Hatay'da yaşanan acı olayların hafızalardaki yerini koruyacağını ve kaybedilenleri asla unutmayacaklarını dile getirdiler” dedi.