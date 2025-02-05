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        Hatay Barosu, depremde ölen meslektaşlarını 'sessiz' yürüyüşle andı

        HATAY Baro Başkanı Hatay Tut öncülüğündeki baro üyesi avukatlar, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden meslektaşlarını yaptıkları sessiz yürüyüş ile andı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 21:51 Güncelleme: 05.02.2025 - 21:55
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        Hatay Barosu, depremde ölen meslektaşlarını 'sessiz' yürüyüşle andı
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        HATAY Baro Başkanı Hatay Tut öncülüğündeki baro üyesi avukatlar, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden meslektaşlarını yaptıkları sessiz yürüyüş ile andı.

        6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden avukatların isimlerinin yazılı olduğu pankartla toplanan Hatay Barosu üyesi avukatlar, sessiz yürüyüş yaptı. Kalabalık adına açıklama yapan Hatay Baro Başkanı Hatay Tut, “Meslektaşlarımızın anılarını yaşatmak ve onların adalet mücadelelerini sürdürmek için bir araya gelen avukatlarımız, hukuk camiasının meslektaşlarımızı unutmadıklarını, Hatay'da yaşanan acı olayların hafızalardaki yerini koruyacağını ve kaybedilenleri asla unutmayacaklarını dile getirdiler” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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