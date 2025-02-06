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        Depremin 2'nci yıl dönümünde Hatay'da mezarlıklarda yoğunluk

        KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da, felaketin 2'nci yıl dönümünde vatandaşlar, kaybettikleri yakınlarının mezarlarını ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 11:31 Güncelleme: 06.02.2025 - 11:35
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        Depremin 2'nci yıl dönümünde Hatay'da mezarlıklarda yoğunluk
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        KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da, felaketin 2'nci yıl dönümünde vatandaşlar, kaybettikleri yakınlarının mezarlarını ziyaret etti. Gelini ve 3 torununu kaybeden Atrak Kaleş (65), "Bu acı hiç dinmiyor. Apartman ilk saniyelerde çöktü. 7 gün sonra cenazelerini toplu olarak çıkardık" dedi.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da 24 bin 147 kişi hayatını kaybetti. Felaketin 2'nci yıl dönümünde kentin mezarlıklarında yoğunluk oluştu. Yakınlarını kaybedenler, ziyaret ettikleri kabirlerde gözyaşı döktü. Sevdikleri için dua eden yakınları, mezarların bakımlarını da yaptı.

        'PERİŞAN HALDEYİZ'

        Antakya ilçesinde gelini Nurşen (44) ile torunları Fatih (20), Enes (16) ve Melek Kaleş'i (5) kaybeden Atrak Kaleş, büyük acılar yaşadıklarını söyledi. Kaleş, "Bu acı hiç dinmiyor. Apartman ilk saniyelerde çöktü. 7 gün sonra cenazelerini toplu olarak çıkardık. Ölü gibi yaşıyoruz bu dünyada. Artık hayat kalmadı. Evler gitti, ailemiz gitti. Perişan haldeyiz. Hiç aklımızdan gitmiyorlar. Allah'a isyan etmiyoruz ama acımız çok büyük" dedi.

        'HER YERDEN SESLER GELİYORDU'

        Mustafa Bolat da depremde kayınpederinin yaşadığı apartmanın yıkıldığını belirterek, "Deprem haberini alır almaz enkaza koştum. Arama çalışmalarına katıldım. Çok kötü bir gündü. Kimisi yanarak kimisi sıkışarak can verdi. Her yerden sesler, bağırışlar geliyordu, yardım istiyorlardı. O streste hiç yorgunluk hissetmedim. Duvarları kaldırdığımda ne yazık ki kayınvalidem ile kayınbiraderimin cansız bedenini çıkardım. Kayınpederim ile baldızım sağdı. Allah bir daha milletimize böyle bir acı yaşatmasın" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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