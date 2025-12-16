Hatay'da tır dorsesinde 220 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada tırın dorsesine gizlenmiş 220 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, araç sürücüsü M.C. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında ilçede uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri bir tırı durdurarak arama yaptı.

