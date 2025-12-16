Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da tır dorsesinde 220 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

        Hatay'ın Erzin ilçesinde dorsesinde 220 bin uyuşturucu hap ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 21:14 Güncelleme: 16.12.2025 - 21:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da tır dorsesinde 220 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'ın Erzin ilçesinde dorsesinde 220 bin uyuşturucu hap ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında ilçede uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri bir tırı durdurarak arama yaptı.

        Narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada tırın dorsesine gizlenmiş 220 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, araç sürücüsü M.C. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.C. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kuru ve soğuk bir hafta
        Kuru ve soğuk bir hafta
        "Hitler ve Napolyon yapamadıysa onlar da yapamaz"
        "Hitler ve Napolyon yapamadıysa onlar da yapamaz"
        Evlerden adeta cephanelik çıktı
        Evlerden adeta cephanelik çıktı
        Cimbom bu sezon da Sane'yle parlıyor!
        Cimbom bu sezon da Sane'yle parlıyor!
        Antrenörden kadın hakeme saldırı!
        Antrenörden kadın hakeme saldırı!
        TFF açıkladı: 248 kişiye men cezası!
        TFF açıkladı: 248 kişiye men cezası!
        Çocuğunun boğazına bıçak dayadı! Tahliye kararına itiraz!
        Çocuğunun boğazına bıçak dayadı! Tahliye kararına itiraz!
        Savcı katili, tanığın sözünü kesti!
        Savcı katili, tanığın sözünü kesti!
        Talisca ve Asensio uçuşa geçti!
        Talisca ve Asensio uçuşa geçti!
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Türkiye’ye yatırımı 480 milyar TL’yi aştı
        Türkiye’ye yatırımı 480 milyar TL’yi aştı
        Şarkıcı Güllü'nün oğlu ifadeye çağrıldı!
        Şarkıcı Güllü'nün oğlu ifadeye çağrıldı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz mesajı
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Beşiktaş, 5 Ocak'ı bekliyor!
        Beşiktaş, 5 Ocak'ı bekliyor!
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        "Rolü çok benimsedim"
        "Rolü çok benimsedim"

        Benzer Haberler

        Tırın tabanına binlerce uyuşturucu hap sakladılar
        Tırın tabanına binlerce uyuşturucu hap sakladılar
        Hatay'da Türk Kızılay ve Kore Kızılhaçından depremzede çocuklara etkinlik
        Hatay'da Türk Kızılay ve Kore Kızılhaçından depremzede çocuklara etkinlik
        Akdeniz'de görülen Hint-Pasifik kökenli oluklu yengeçler İskenderun'da ince...
        Akdeniz'de görülen Hint-Pasifik kökenli oluklu yengeçler İskenderun'da ince...
        Yolun karşısına geçmekte zorlanan yaşlı kişiye polis yardım etti
        Yolun karşısına geçmekte zorlanan yaşlı kişiye polis yardım etti
        Hatay'da toprağa gömülü halde bulunan 10 yaşındaki çocuğun tedavisi sürüyor
        Hatay'da toprağa gömülü halde bulunan 10 yaşındaki çocuğun tedavisi sürüyor
        Belen'de Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlandı
        Belen'de Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlandı