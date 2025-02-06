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        Bakan Bolat: 1,5 yıl sonra depremden hasar gören illerimiz adeta küllerinden doğacak

        TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "1- 1,5 yıl sonra depremden hasar gören illerimiz adeta küllerinden doğarak ülkemizin en güzel nadide şehirleri olarak inşallah o günleri görecekler" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 17:43 Güncelleme: 06.02.2025 - 17:45
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        Bakan Bolat: 1,5 yıl sonra depremden hasar gören illerimiz adeta küllerinden doğacak
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        TİCARET Bakanı Ömer Bolat, “1- 1,5 yıl sonra depremden hasar gören illerimiz adeta küllerinden doğarak ülkemizin en güzel nadide şehirleri olarak inşallah o günleri görecekler” dedi.

        Hatay’ın Antakya ilçesindeki Orhanlı TOKİ konutlarında ‘Bir oluruz’ sloganıyla 6 Şubat Depremleri Anma Programı düzenlendi. Programa, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Vali Mustafa Masatlı, milletvekilleri, belediye başkanları ve kent protokolü katıldı. Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması da telekonferans yoluyla aktarıldı.

        Programda konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, depremin zarar verdiği 11 kentteki acıları hafifletmek ve yaralara bir çare olmak adına hükümet olarak süratle çalıştıklarını söyledi. Güler, “Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle buralarda yürütülen bütün faaliyetler günü gününe takip ediliyor, kontrol ediliyor ve mutlak surette en kısa zamanda bitirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Tabi ki çok canlarımızı kaybettik, onların hiçbirisini geri getiremeyeceğiz ama bize düşen, onların anılarını yaşatabildiğimiz kadar sürekli olarak yaşatmak için elimizden gelen her türlü gayreti de göstereceğiz. Bütün ailelerimize baş sağlığı diliyorum. Çok zor günler geçirdiler. Onları çok iyi anlamamız, onlara saygı göstermemiz lazım” dedi.

        ‘YIL SONUNA KADAR 453 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜM YENİLENECEK'

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise 2 yıl önce meydana gelen depremin 800 yılın ardından ilk kez bu kadar şiddetli yaşandığını belirterek şöyle konuştu:

        “53 bin 750 canımızın şehit olması gerçekleşti. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin diyorum ve kalan depremzede ailelere de Rabb’im inşallah yardımını hiçbir zaman esirgemedi. Biz de hükümet olarak devletçe ve milletçe yaraların sarılması ve eskisinden daha güçlü bir şekilde ayağa kalkma konusunda gece gündüz çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz. Depremin ilk zamanlarında gerçekten büyük bir fiziki yıkım vardı ama şimdi 11 vilayetimizin yeniden kurulduğunu ve yepyeni modern yaşanabilir şehirlerin ortaya çıktığını görmek içimizdeki umutları yeşertiyor. Depremde büyük acılar çeken, yakınlarını kaybeden ailelerin acılarını hafifletmek için de her alanda 7 gün 24 saat çalışmalarımız devam ediyor. Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde birinci görevimiz, depremin yıkıntılarını ortadan en kısa sürede kaldırarak bölgeyi yeniden ayağa kaldırmak ve halkımızı rahatlatmak olarak bize hedef söylemişti. Geride kalan 2 yıl içinde işlerin Allah'a çok şükür büyük bölümü tamamlanma yolunda hızla ilerliyor. 201 bin konutu 2 yılda tamamlayabilmek, bütün altyapılarını yapabilmek, gerçekten dünyada eşi benzeri olmayan çalışmadır. İnşallah bu yıl sonuna kadar 453 bin bağımsız bölüm tamamen yenilenmiş, yeniden yapılmış olarak depremzedelerin istifadesine sunulacaktır. Evlerine tamamen taşınmış olacaklar ve evleri tamamlanmış olacak. Ticari mekanlar da teslim edilmiş olacak. Hep birlikte göreceğiz, 1-1,5 yıl sonra depremden hasar gören illerimiz adeta küllerinden doğarak ülkemizin en güzel nadide şehirleri olarak inşallah o günleri görecekler. Allah bir daha böyle felaket yaşatmasın diyoruz.”

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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