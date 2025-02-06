Enerjisa Enerji'den 6 Şubat'ın yıl dönümünde çocuklara umut dolu bir etkinlik

HATAY'ın Hassa ilçesinde deprem sonrası yapımı tamamlanan Enerjisa Atatürk İlkokulu'nda asrın felaketinin ikinci yıl dönümünde öğrencilere 'okula dönüş' etkinliği gerçekleştirildi. Enerjisa Enerji CEO'su Murat Pınar, depremin ikinci yıl dönümünde, "Çocuklarımızın yüzünü biraz olsun güldürmek neşeli özel bir gün geçirmelerini amaçladık" dedi.

Etkinliğe, Hassa Kaymakamı Osman Acar, Hassa Belediye Başkanı Selahattin Çolak, Hassa İlçe Milli Eğitim Müdürü Sait Bayraktar, Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Oğuzhan Özsürekci, Enerjisa Enerji Perakende Satış Şirketleri Genel Müdürü Ersin Esentürk, Enerjisa Enerji CFO’su Dr. Philipp Ulbrich başta olmak üzere Enerjisa çalışanları, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'de meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerden sonra Sabancı Vakfı, Enerjisa Enerji'nin yabancı hissedarı olan E.ON'un katkılarıyla yaptırılan Enerjisa Atatürk İlkokulu'nda düzenlene etkinlik öncesinde bir konuşma yapan Enerjisa Enerji CEO'su Murat Pınar, Enerjisa Dağıtım Şirketleri Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ'in Türkiye’de Hatay başta olmak üzere 14 ilde 22 milyondan fazla kişiye elektrik dağıtım hizmeti sunduğunu, depremden bugüne kadar Hatay’da 4.7 milyar lira yatırım yapıldığını söyledi.

Murat Pınar, "Ayrıca mevcut elektrik altyapısının bakım ve onarımı için 1 milyar lira yatırım bütçesi harcandı. Depremde 17 Enerjisa çalışanı hayatını kaybetti. Enerjisa Enerji olarak deprem bölgesinin kalkınması için sosyal ve toplumsal desteklerimizi sürdürüyoruz. Eğitim öğretim faaliyetlerinin aksamaması ve depremin izlerinin eğitimle silinmesi için bölgede önemli desteklere imza attık. Sabancı Vakfı, Enerjisa Enerji'nin yabancı hissedarı olan E.ON'un katkılarıyla Hassa ilçesinde Enerjisa Atatürk İlkokulu'nu hayata geçirdik. Okulumuzu 2024 yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda öğrenci ve öğretmenlere armağan ettik. İlk başta 150 olan öğrenci sayısı güncel olarak 350 ye yükseldi. Şimdi de depremin 2. yıl dönümünde sömestr tatili dönüşünde çocuklarımız için okula dönüş etkinliği düzenledik. Böyle önemli bir günde çocuklarımızın yüzünü biraz olsun güldürmek neşeli özel bir gün geçirmelerini amaçladık" dedi.