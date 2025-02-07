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        Suriyeli öğretmenden meslektaşlarına çağrı: Çocuklarımızın eğitimi için ülkenize dönün

        SURİYE'deki iç savaştan kaçarak Hatay'ın Reyhanlı ilçesine yerleşen ilkokul öğretmeni Hasan El Seyit, 12 yıl sonra ülkesine döndü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 11:16 Güncelleme: 07.02.2025 - 11:20
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        Suriyeli öğretmenden meslektaşlarına çağrı: Çocuklarımızın eğitimi için ülkenize dönün
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        SURİYE'deki iç savaştan kaçarak Hatay'ın Reyhanlı ilçesine yerleşen ilkokul öğretmeni Hasan El Seyit, 12 yıl sonra ülkesine döndü. Meslektaşlarına çağrı yapan Seyit, "Çocuklarımızın eğitimi için ülkenize dönün" dedi.

        Suriye'deki iç savaştan kaçarak Hatay'ın Reyhanlı ilçesine yerleşen ilkokul öğretmeni Hasan El Seyit, 12 yılın ardından ülkesine döndü. Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda işlemlerini yaptırarak Türkiye'ye veda eden Seyit, Suriye'de ilkokul öğretmeni olduğunu, son olarak görev yaptığı okulda müdür olduğunu söyledi.

        'ÇOCUKLARIMIZIN BİZLERE İHTİYACI VAR'

        Hasan El Seyit, "İç savaş sırasında, 12 yıl önce Reyhanlı’ya geldim. İlkokul müdürüyüm. Öğretmenim. İdlib'in Binniş kasabasında oturuyordum. Türkiye halkı ve devleti olarak yıllarca bizi misafir ettiniz. Türkiye güzel memleket. Bize gösterdiğiniz destek ve yakınlık için teşekkür ederiz. Türkiye halkı ile devleti bize çok yardımcı oldu" dedi.

        Türkiye'deki Suriyeli öğretmenlerin ülkesine dönmesini isteyen Seyit, "Suriye'de çocuklarımızın eğitimi için Türkiye'deki tüm Suriyeli öğretmenlerin ülkesine dönmesini arzu ediyorum. Çocuklarımızın bizlere ihtiyacı var. Çocuklarımızın eğitime katkı sunalım, onları en iyi şekilde yetiştirelim" diye konuştu.

        'VATANIMIZDA YAŞAYACAĞIZ'

        Cilvegözü'nden ülkesine dönenlerden Salah Mahmud ise İstanbul'da konfeksiyon işinde çalıştığını belirterek, "Şimdi ülkemize gidiyoruz. Herkesin Suriye'ye dönmesini istiyorum. Çünkü Suriye bundan sonra daha güzel olacak ve biz de vatanımızda yaşayacağız. Allah'a şükürler olsun. Herkes dönerse Suriye'nin kalkınması da o kadar hızlı ve kolay olur" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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