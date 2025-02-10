Suriye'ye dönen Ruhle: Kalbimizin yarısı burada kalacak, yarısı Suriye'de olacak

SURİYE'de Baas rejiminin sona ermesinin ardından 3 çocuğuyla ülkesine dönen Ruhle Şaybo (29), "Şimdi kalbimizin yarısı burada kalacak yarısı da Suriye’de olacak" dedi.

Baas rejiminin yıkılmasının ardından Suriyelilerin, Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda yasal işlemlerini yaptırıp, vatan topraklarına dönüşü sürüyor. Sabahın ilk ışıklarıyla gümrük kapısına gelen Suriyeliler, Göç İdaresi Başkanlığı'nın mobil hizmet aracından işlemlerini yaptırıp, beraberinde getirdikleri eşyalarla birlikte ülkelerine geçiyor. Suriyelilerin geçişlerinde ihtiyaç halinde, sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra askerler de yardımcı oluyor. Aileleri işlemler için bekleyen çocuklar da kendileri için kurulan konteynerde oyun oynayıp keyifli zaman geçiriyor.

İç savaştan 10 yıl önce kaçarak Şanlıurfa'ya yerleşen Ruhle Şaybo, işlemlerini yaptırmak için 3 çocuğuyla gümrük kapısına geldi. Esad zulmünden kaçarken ağlayarak Türkiye'ye sığındığını ancak şimdi ülkesine dönerken gülerek gittiğini ifade eden Şaybo, kapıya kadar kendisine eşlik eden kayınpederiyle vedalaştı. Ruhle Şaybo, "Burada çok mutluyduk, rahattık. Bu nedenle de Türkiye’ye teşekkür ederiz. Şimdi kalbimizin yarısı burada kalacak, yarısı da Suriye’de olacak. Beni ve çocuklarımı annem, bizden bir süre önce Şam’a giden eşim bekliyor. Kayınvalidem ve kayınpederim burada kaldı. Onlar da ilerideki günlerde gelecekler. Suriye artık hür ve özgür” dedi.

'ARTIK SURİYE İYİLEŞTİ'

Şanlıurfa’da yıllarca yanında barındırdığı yakınlarını Şam’a uğurlamak için Cilvegözü’ne gelen Adem Yıldızsoy ise "Hem sevinçliyiz hem de üzgünüz. Dayımın gelinini yolcu ediyoruz. Şimdi çok mutlular. Artık Suriye güzelleşti ve iyileşti. Yeni bir hükümet kuruldu. Askeri ile halkı ile daha da güçlü ve çatışmasız olacaklar. Yolları açık olsun” diye konuştu.