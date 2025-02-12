Hatayspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla Süper Lig'in 24'üncü haftasında Mersin Stadyumu'nda oynayacağı Alanyaspor maçının çalışmalarını sürdürdü.
SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla Süper Lig’in 24'üncü haftasında Mersin Stadyumu’nda oynayacağı Alanyaspor maçının çalışmalarını sürdürdü.
Teknik direktör Murat Şahin yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu’nda yapılan ve 1 saat 45 dakika süren antrenmanda taktik, dar alan çalışması gerçekleştirildi. Hatayspor, 16 Şubat'ta Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
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