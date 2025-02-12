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        Hatayspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

        SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla Süper Lig'in 24'üncü haftasında Mersin Stadyumu'nda oynayacağı Alanyaspor maçının çalışmalarını sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 13:41 Güncelleme: 12.02.2025 - 13:45
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        Hatayspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla Süper Lig’in 24'üncü haftasında Mersin Stadyumu’nda oynayacağı Alanyaspor maçının çalışmalarını sürdürdü.

        Teknik direktör Murat Şahin yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu’nda yapılan ve 1 saat 45 dakika süren antrenmanda taktik, dar alan çalışması gerçekleştirildi. Hatayspor, 16 Şubat'ta Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

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