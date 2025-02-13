Bakan Kurum'a Hatay'dan fahri hemşehrilik beratı

HATAY Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentin yeniden inşa ve ihya çalışmalarıyla yakından ilgilenen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a fahri hemşehrilik beratı sunulması önerisi kabul edildi.

6 Şubat depremlerinin ardından deprem bölgesine sık sık ziyaret eden ve vatandaşların taleplerini dinleyen Bakan Murat Kurum, Hatay'da yeniden inşa ve ihya çalışmalarını yakından takip ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı depremin ardından ağır yıkıma uğrayan Hatay'daki çalışmaları kapsamında kentte bugüne kadar 40 bin 586 konut, 27 iş yeri ve 5 bin 554 köy evi olmak üzere toplam 46 bin 167 konut yapıldı. Yıl sonuna kadar 133 bin 382 konut, 9 bin 103 iş yeri ve 10 bin 763 köy evi olmak üzere toplam 153 bin 248 konut ve iş yeri teslim edilmiş olacak.

ŞEHRİN YENİDEN AYAĞA KALKMASINDA ÖNEMLİ KATKI SUNDU

Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi'ne AK Parti grubu tarafından Bakan Kurum'a, fahri hemşehrilik beratı sunulması teklifinde bulunuldu. "6 Şubat'taki depremlerden sonra başta Hatay'ımız olmak üzere depremden etkilenen bölge illerinde olağanüstü bir gayretle çalışarak şehirlerimizin yeniden ayağa kalkmasında önemli katkıları olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a fahri hemşehrilik beratı verilmesi" ifadelerinin yer aldığı önerge kabul edildi.

MALATYA'NIN DA FAHRİ HEMŞEHRİSİ

Konutların yer seçiminden, inşaatların ilerleme durumuna, yol ve alt yapı hizmetlerine kadar pek çok konuyu 11 ilde yerinde inceleyen Bakan Kurum'a daha önce de Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından fahri hemşehrilik beratı verilmişti.