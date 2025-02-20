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        Hatayspor'da kaptan Kamil Ahmet Çörekçi sakatlandı

        – SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor'da takım kaptanı Kamil Ahmet Çörekçi'nin sağ baldır arka kas grubunda 1'inci evre yırtık tespit edildiği açıklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 08:52 Güncelleme: 20.02.2025 - 08:55
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        Hatayspor'da kaptan Kamil Ahmet Çörekçi sakatlandı
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        – SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor’da takım kaptanı Kamil Ahmet Çörekçi’nin sağ baldır arka kas grubunda 1'inci evre yırtık tespit edildiği açıklandı.

        Hatayspor, takım kaptanı Kamil Ahmet Çörekçi'nin sakatlandığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Oyuncumuz Kamil Ahmet Çörekçi'nin 18 Şubat 2025 tarihinde yapılan MR incelemesinde sağ baldır arka kas grubunda 1'inci evre yırtık saptanmış olup tedavisine başlanmıştır. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz” denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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