Hatayspor'da kaptan Kamil Ahmet Çörekçi sakatlandı

Hatayspor, takım kaptanı Kamil Ahmet Çörekçi'nin sakatlandığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Oyuncumuz Kamil Ahmet Çörekçi'nin 18 Şubat 2025 tarihinde yapılan MR incelemesinde sağ baldır arka kas grubunda 1'inci evre yırtık saptanmış olup tedavisine başlanmıştır. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz” denildi.

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