Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Depremlerin vurduğu tarihi Uzun Çarşı'da ramazan yoğunluğu

        KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde 2 bin 500 dükkandan 600'ünün yıkıldığı Hatay'ın simgelerinden tarihi Uzun Çarşı'da ayakta kalan esnaf, ramazan ayı yoğunluğunu yaşıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 10:39 Güncelleme: 27.02.2025 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Depremlerin vurduğu tarihi Uzun Çarşı'da ramazan yoğunluğu
        ABONE OL

        KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde 2 bin 500 dükkandan 600'ünün yıkıldığı Hatay'ın simgelerinden tarihi Uzun Çarşı'da ayakta kalan esnaf, ramazan ayı yoğunluğunu yaşıyor.

        Depremin derinden etkilediği Hatay'ın Antakya ilçesinde binlerce ev yıkılırken, kentteki birçok tarihi yapı da hasar gördü. Antakya merkezdeki bölgenin en işlek yerlerinden biri olan, tarihi 12'nci yüzyıla dayanan Uzun Çarşı da depremde yıkıma uğradı. Deprem öncesi 2 bin 500'ün üzerinde iş yerinin faaliyet gösterdiği 3,5 kilometre uzunluğundaki çarşıda, 6 Şubat gecesi 600'ü aşkın iş yeri yıkıldı. Her ara sokak ve caddesi farklı bir meslek grubuna ayrılmış, farklı inanç ve kökenden gelen Antakyalılar tarafından işletilen çarşıda ayakta kalan esnaf, şimdilerde ramazan ayı yoğunluğu yaşıyor. Yerli ve yabancı turistlerin kent gezisinde mutlaka uğradığı tarihi çarşıdaki ramazan yoğunluğu, eski görkemli günlerini aratmıyor. Ramazan alışverişi için Hataylıların akın ettiği Uzun Çarşı'da özellikle kömbe, kabak tatlısı, peynir, helva ve zeytin satışları arttı.

        YÖRESEL ÜRÜNLER SATILIYOR

        Ağırlıklı olarak yöresel ürünlerin satıldığı çarşı esnafı Selim Balcıoğlu, "Vatandaşlar ramazan için hazırlık yapmaya başladılar. Sahur için peynir, helva, zeytin çok tercih ediliyor. Depremden önceki yoğunluğu arıyoruz ama ramazan ayı nedeniyle iyi durumdayız. Yavaş yavaş düzeleceğiz" dedi.

        Uzun Çarşı'da ramazan öncesi satışlarda artış olduğunu belirten esnaf Mehmet Uzun, "Her yıl olduğu gibi kömbe, kabak ve tulumba tatlılarımızı iftara doğru hazırlıyoruz ve ramazan ayında hizmete sunuyoruz. Şu an ramazan yoğunluğu var. Hataylılar, ramazan öncesi alışverişlerini tamamlamaya çalışıyor" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        İstanbul Şişli'de sokak ortasında kadın cinayeti!
        İstanbul Şişli'de sokak ortasında kadın cinayeti!
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        Divan Kurulu öncesi gündem yaratan rapor!
        Divan Kurulu öncesi gündem yaratan rapor!
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        ABD ile görüşecek olan Rus heyeti İstanbul'da
        ABD ile görüşecek olan Rus heyeti İstanbul'da
        G.Saray'da hedef çeyrek final!
        G.Saray'da hedef çeyrek final!
        Fenerbahçe kupada Gaziantep FK karşısında!
        Fenerbahçe kupada Gaziantep FK karşısında!
        5 yılda 14 cinsel saldırı ve tecavüz! Sapığı DNA yakalattı!
        5 yılda 14 cinsel saldırı ve tecavüz! Sapığı DNA yakalattı!
        Osimhen ve transfer açıklaması!
        Osimhen ve transfer açıklaması!
        "Gerekli önlemleri geç kalmadan almak durumundayız"
        "Gerekli önlemleri geç kalmadan almak durumundayız"
        İstanbul'da silahlı maskeli kuyumcu soygunu!
        İstanbul'da silahlı maskeli kuyumcu soygunu!
        "Gazze Trump'a izin verilmeyecek"
        "Gazze Trump'a izin verilmeyecek"
        Cansu'nun şüpheli ölümü!
        Cansu'nun şüpheli ölümü!
        "Detay vermeye utanıyorum"
        "Detay vermeye utanıyorum"
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        Güvenli iş yerine prim indirimi
        Güvenli iş yerine prim indirimi
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        DEM heyeti İmralı'ya gidiyor
        DEM heyeti İmralı'ya gidiyor
        Yaşadığınız şey hangisi? Anlamanın yolu çok kolay!
        Yaşadığınız şey hangisi? Anlamanın yolu çok kolay!

        Benzer Haberler

        Hatay'da huzur ve güven uygulaması yapıldı
        Hatay'da huzur ve güven uygulaması yapıldı
        Hatay'da yetim çocuklar için etkinlik düzenlendi
        Hatay'da yetim çocuklar için etkinlik düzenlendi
        Hatay'da bazı tarım alanları zirai dondan etkilendi
        Hatay'da bazı tarım alanları zirai dondan etkilendi
        Liselilerden Dubai çikolatasının ardından zeytinli ve kabaklı çikolata
        Liselilerden Dubai çikolatasının ardından zeytinli ve kabaklı çikolata
        Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
        Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
        Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
        Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 9 şüpheli yakalandı