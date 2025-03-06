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        Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem

        HATAY'a 4 kilometre uzaklıkta Akdeniz'de Richter ölçeğine göre 3.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 23:06 Güncelleme: 06.03.2025 - 23:10
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        Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem
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        HATAY'a 4 kilometre uzaklıkta Akdeniz'de Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli endişe yaratan depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre merkez üssü Hatay'a 4 kilometre mesafede Akdeniz açıklarında saat 22.29'da 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 7 kilometre derinliğinde ve karadan 4 kilometre açıkta meydana gelen deprem bölgede kısa süreli endişeye neden oldu. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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