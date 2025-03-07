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        Bakan Göktaş, Hatay'da (3)

        İFTARAKATILDIAile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Antakya Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı Kardeşlik İftarı'na katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 22:42 Güncelleme: 07.03.2025 - 22:45
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        Bakan Göktaş, Hatay'da (3)
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        İFTARAKATILDI

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Antakya Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı Kardeşlik İftarı'na katıldı. Bakan Göktaş, AK Parti Kadın Kolları Başkanı öncülüğünde gerek Hatay'da gerek İskenderun'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiklerini kaydetti. Yarın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olduğunu hatırlatan Bakan Göktaş, "Dünyada 8 Mart'ı kutlayamayan nice insanlar; Gazzeli, Filistinli kardeşlerimiz, bomba altında, zor zamanlar geçiren kadınlar var, ben onların da inşallah hür ve özgür şekilde bir gün kadınlar gününü kutlayacağına inanıyorum" dedi.

        İstanbul ve Ankara'dan girişimci kadınların, milletvekillerinin, genel başkan yardımcılarının Hatay'a geldiğini ve kent yeniden inşa edilirken kadınların öncü olduğunu aktaran ve kendilerine teşekkür eden Bakan Göktaş, "Bu vesileyle sizlerle birlikte bu güzel sofrayı paylaştığımız için, kardeşlik iftarımıza katıldığınız için her birinize tekrar teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

        İftar programına, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcıları Sevim Sayım Madak, Leman Yenigün, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan ile şehit anneleri, iş kadınları ve çok sayıda davetli katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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