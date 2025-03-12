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        Hatayspor bilet fiyatlarında yüzde 50 indirim yaptı

        SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, 28'inci hafta oynayacağı Sivasspor maçı bilet fiyatlarında yüzde 50 indirime gidildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 23:13 Güncelleme: 12.03.2025 - 23:20
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        Hatayspor bilet fiyatlarında yüzde 50 indirim yaptı
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        SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, 28'inci hafta oynayacağı Sivasspor maçı bilet fiyatlarında yüzde 50 indirime gidildiğini açıkladı.

        Hatayspor, Sivasspor maçında kadınlara ve öğrencilere biletlerin ücretsiz verileceği, bunun dışında da yüzde 50 indirime gidildiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Yönetim Kurulumuz, büyük Hatayspor taraftarının yanında. Sivasspor maçı biletlerimizi taraftarın yoğun isteği üzerine yüzde 50 oranında indirdik. Kadın ve öğrenci taraftarlarımıza ücretsiz yaptık. Haydi Hatay, şimdi kenetlenme zamanı” denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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